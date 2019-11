Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind in Albanien am Dienstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. In Durrës, 33 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana seien zwei Tote aus einem zusammengestürzten Gebäude geborgen worden, sagte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Albana Qehajaj. In der Stadt habe es noch ein weiteres Todesopfer gegeben. Darüber hinaus seien zwei Tote aus Thumane und ein Opfer aus Kurbin gemeldet worden. Gesundheitsministerin Ogerta Manastirliu berichtete von etwa 300 Verletzten.

Das Epizentrum des Bebens befand sich etwa 30 Kilometer nordwestlich von Tirana, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Der Erdbebenherd lag in einer Tiefe von etwa 20 Kilometern und war entlang der gesamten Küste zu spüren. Menschen rannten aus den Häuser und liefen auf offene Plätze. Augenzeugen berichteten von Rissen in den Wänden.

In Durrës suchten Retter in den Trümmern nach weiteren Menschen. Örtliche Medien berichteten, ein Restaurant sei zerstört worden. Soldaten hätten Helfer dabei unterstützt, Menschen aus dem Gebäude zu befreien. In Kurbin, 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt kam ein Mensch zu Tode, als er aus seinem vom Beben erschütterten Haus sprang. In Thumane seien mindestens drei Wohnhäuser und ein Gebäude für die Stromversorgung zusammengebrochen, berichteten Medien. Erst im September hatte ein Erdbeben in Albanien Hunderte Häuser beschädigt.