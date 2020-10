Ein Mann soll am Dienstagmorgen im Leipziger Stadtteil Paunsdorf versucht haben, mehrere Kinder zu entführen. Die Polizei startete eine Großfahndung im Osten der Stadt und suchte mit Diensthundestaffel und Hubschrauber nach dem Mann, auch die Bereitschaftspolizei sei im Einsatz. Bis zum Nachmittag allerdings fehlte jede Spur. Der Einsatz dauere noch an, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Der Mann soll versucht haben, in drei verschiedenen Fällen Kinder von ihren Erziehungsberechtigten wegzuziehen. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, er flüchtete anschließend.

Über den Täter und sein Motiv ist bislang kaum etwas bekannt. Nach Polizeiangaben gibt es zu seinem Aussehen und seiner Kleidung unterschiedliche Beschreibungen. Den Betroffenen gehe es "den Umständen entsprechend gut", sagte eine Polizeisprecherin der Leipziger Volkszeitung (LVZ).

Zwei der Kinder gingen zur Kita, eines in die Grundschule, sagte die Sprecherin der LVZ. Zum Alter machte die Polizei bisher keine Angaben. Als der Mann versucht habe, die Kinder an sich zu reißen, hätten sie sich gewehrt, auch Passanten hätten eingegriffen. Der Unbekannte sei anschließend geflüchtet, berichtet die LVZ, nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Paunsdorfer Wäldchen. Teile am Rande des Wäldchens seien nun abgesperrt.

Die Polizei rät der LVZ zufolge den Eltern vorsorglich, ihre Kinder am Dienstag von der Schule abzuholen oder telefonisch engen Kontakt zu halten, sollte ein Abholen nicht möglich sein. Die Kinder sollten nicht alleine, sondern in Begleitung anderer Kinder nach Hause gehen.