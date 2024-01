Von Marcel Laskus, Mönchengladbach

Man kann es nicht wissen, nicht mal erahnen, was in den Köpfen der beiden angeklagten Lehrerinnen zum Umdenken geführt haben muss innerhalb der letzten zwei Wochen. War es der Drang, sich gegen die bislang zurückhaltende Strategie der Verteidiger zu widersetzen? Oder waren es die mahnenden Worte des Vorsitzenden Richters Martin Alberring, die etwas in ihnen ausgelöst haben? Noch beim vergangenen Prozesstag am Landgericht Mönchengladbach hatte Alberring mit Blick auf die bislang sehr knappen Aussagen der beiden Angeklagten gesagt: "Ihre Stellungnahme fand ich seltsam." Es war eine ungewöhnlich eindringliche Ansage für einen Richter, eine Art letzte Warnung. Vielleicht war das, was an diesem Mittwoch passierte, darauf die Reaktion.