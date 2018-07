31. Juli 2018, 14:19 Uhr Erschossener Eisbär auf Spitzbergen "Ein wahr gewordener Albtraum"

Auf Spitzbergen wurde ein Eisbär erschossen, weil er den Guide einer Touristenexpedition angriff. Die Kritik am Veranstalter ist nun riesig - und nicht gerechtfertigt, sagt Birgit Lutz, die selbst solche Expeditionen leitet.

Interview von Max Sprick

Birgit Lutz hat 15 Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet. Heute ist die Arktis ihr Arbeitsplatz, Lutz ist Expeditionsleiterin auf arktischen Expeditionsschiffen, vermittelt Reisen in die Polargebiete und berät bei eben diesen. Lutz selbst ist mehr als 50 Mal in die Arktis gereist und 15 Mal zum Nordpol. Gerade ist sie wieder unterwegs - auf einem Segelboot rund um Spitzbergen, wo am vergangenen Wochenende ein Eisbär erschossen wurde, weil er einen Guide einer Touristenexpedition angegriffen hatte.

SZ: Frau Lutz, auf Spitzbergen wurde während einer Expeditions-Kreuzfahrt ein Eisbär erschossen. Sie fahren regelmäßig in die Arktis und leiten Expeditionen auch nach Spitzbergen. Ist Ihnen ein ähnlicher Fall bekannt?

Birgit Lutz: Nein. Soweit ich weiß, ist das das erste Mal, dass ein Guide eines Schiffs einen Eisbären getötet hat. Es kommt in Spitzbergen immer wieder zu Vorfällen, meistens wenn unerfahrene Touristen auf eigene Faust losziehen. Das, was jetzt passiert ist, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr unglücklicher Unfall gewesen - und der wahr gewordene Albtraum der Expeditionstourismus-Branche.

Die Kritik am Veranstalter Hapag Lloyd und seinem tötenden Eisbärenwächter ist nun riesig.

Ich würde mir dabei etwas mehr Besonnenheit wünschen, wie so oft. Wenn in Spitzbergen ein Eisbär getötet wird, ist das immer ein sehr schwerwiegender Vorfall, der gründlich von der Verwaltung untersucht wird. Diese Untersuchung läuft gerade noch, und was genau passiert ist, weiß man noch gar nicht. Aber der Eisbär ist ein ikonisches Tier. Das führt zu den jetzt heftigen Reaktionen.

Größter Kritikpunkt: Der Mensch hat in diesen Regionen der Erde nichts zu suchen.

Das stimmt zum Teil. Aber es ist auch so: Wer nach Spitzbergen oder Grönland reist, kommt anders zurück. Wenn man in diese Regionen fährt, wo es keine Zeichen menschlichen Lebens gibt, keine Wege, Straßen, Häuser, nur Natur - das macht etwas mit einem. Zudem werden auf diesen Reisen Vorträge über das gesamte Ökosystem gehalten und viel erklärt. Es sind Bildungsreisen. Auf einigen werden mittlerweile sogar kleine Forschungsprojekte ausgeführt. Ich habe viele Gäste, die vor Jahren mit mir in der Arktis waren und heute noch sagen, sie haben an ihrem Lebensstil etwas verändert. Sie achten seitdem auf Plastikkonsum oder CO2-Ausstoß. Solche Regionen brauchen Botschafter.

Warum?

Würde niemand dorthin fahren, wären es Eiswüsten. Aber die Bilder und Berichte aus diesen Regionen tun ihnen gut. So kann man ein Bewusstsein für ihren Schutz schaffen.

Andererseits bedrängt man dadurch auch den Lebensraum der dort heimischen Tiere.

Ja. Das ist der ewige Widerspruch, mit dem Anbieter dieser Reisen leben müssen und alle, die auf solchen Reisen arbeiten oder an ihnen teilnehmen. Wir beschäftigen uns auch mit diesem Widerspruch - dass man aus Liebe zu dieser Region der Region auch in einem gewissen Maß schadet. Das Bild, das nun aber gezeichnet wird, von "dummen Kreuzfahrern", denen praktisch der Weg freigeschossen wird, das ist nicht angemessen. Es ist schlicht falsch.

Inwiefern?

Der Tourismus in Spitzbergen ist enorm reglementiert. Der Sysselmannen, die norwegische Verwaltung und die AECO, ein Zusammenschluss fast aller Reiseanbieter in der Arktis, haben ein umfangreiches Regelwerk entwickelt, was Landgänge und Tierbeobachtungen angeht. Es gibt auch Bereiche, die gar nicht besucht werden dürfen oder nur zu bestimmten Jahreszeiten. Wer diese Regeln nicht beachtet, bekommt erstens Strafen und zweitens schnell einen schlechten Ruf. Deswegen halten sich die meisten Anbieter strikt an all diese Regeln und die Guides und Expeditionsleiter sind entsprechend ausgebildet.

Hat der Tourismus in diese Regionen in den vergangenen Jahren zugenommen?

Ja, und da muss ich den Kritikern teils recht geben. Viele Kreuzfahrtanbieter bauen aktuell neue Schiffe, mehr als 20 neue werden in den kommenden Jahren in die Arktis fahren. Das erhöht natürlich auch den Druck auf diese Region. Aber: es sind so viele Schiffe seit Jahrzehnten unterwegs, mitten im Bärenland, und so gut wie nie passiert etwas. Das ist kein Glück. Das zeigt, wie umsichtig vorgegangen wird. Dennoch ist mittlerweile ein Punkt erreicht, an dem man nachdenken muss, ob es nicht zu viel wird. Kein exklusives Problem der Arktis, übrigens.

Sondern?

Tourismus verändert immer, egal wo. Nehmen Sie Thailand, vor 30 Jahren. Oder die Adria, vor 50 Jahren. Bevor der Massentourismus einsetzte, sahen die Strände dort anders aus. Es reisen einfach immer mehr Menschen, und das kommt nun auch in der Arktis an. Nur wird paradoxerweise der verantwortungsvolle, reglementierte, oft sehr bewusste Tourismus in der Arktis viel kritischer beäugt als der Massentourismus auf, sagen wir, Mallorca. Aber wer will denn nun wirklich beurteilen, welcher Tourismus besser oder schlechter ist und mehr oder weniger Schaden anrichtet?

Zurück zum erschossenen Eisbär. Wie kann es trotz der vielen und strengen Regeln zu einem Vorfall wie diesem kommen?

Es war - wahrscheinlich - einfach Pech. Vor jedem Landgang hält das Expeditionsteam Ausschau nach Bären, erst vom Schiff aus mit dem Fernglas, dann an Land. Ist irgendwo ein Bär, geht kein Mensch an Land. Bären haben aber eben die Gewohnheit, sich auch einmal hinzulegen, sich hinter Felsen zu verbergen oder in Bodenkuhlen Windschutz zu suchen. Es kann in der welligen Landschaft Spitzbergens passieren, dass man einen Bären erst dann sieht, wenn er aufsteht - und das kann auch in nur fünf Metern Entfernung sein.

Wie geht man dann vor?

Man muss ruhig bleiben. Sehen, was der Bär macht. Viele Bären interessieren sich gar nicht für so eine Reisegruppe, sie laufen weg ohne einen zu beachten. Manche bleiben einfach liegen. Manche kommen neugierig näher. Und sehr wenige werden gefährlich. Das abzuwägen ist Aufgabe der Guides oder Eisbärenwächter. Besonnen zu reagieren. Den Bären mit Signalpistolen zu verscheuchen. Erst wenn alles nichts hilft, wenn der Bär sehr nahe ist und deutliche Anzeichen gibt, dass er auf Beute aus ist, muss man zum letzten aller Mittel greifen. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Es gibt Guides, die am liebsten ohne Waffen gehen würden. Sie sagen, sobald man Waffen trägt, wird man unvorsichtiger. Das ist eine Diskussion, die wir alle immer wieder führen. Wir sind mit uns und unserem Verhalten sehr selbstkritisch.

Was sind die Eisbärenwächter für Menschen?

Eine Unterscheidung zwischen Eisbärenwächtern und Guides macht meines Wissens nur Hapag Lloyd, fast überall sonst tragen alle Guides und Expeditionsleiter die Waffen während der Wanderungen selbst. Es mag Ausnahmen geben, aber diese Menschen sind in der Regel so ausgebildet, dass sie das Verhalten eines Eisbären einschätzen können. Und das können sie, weil sie sich aus Liebe und Interesse zu diesen Tieren viel mit ihnen beschäftigt haben. Oft sind promovierte Biologen darunter. Niemand davon will ein Tier töten. Diejenigen, die nun geschossen haben, tun mir wirklich leid. Denn egal, was nun alles kommentiert wird - die allergrößten Vorwürfe machen sie sich wahrscheinlich selbst.