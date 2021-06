Von Violetta Simon

Die Deutschen scheinen es mit der Körperpflege in der Pandemie nicht mehr ganz so genau zu nehmen, darauf deutet zumindest der deutlich gesunkene Umsatz an entsprechenden Pflegeprodukten hin. Auch die Hose mit dem Fleck oder das getragene T-Shirt, das sonst im Wäschekorb landen würde, tun es im Home-Office häufig noch mal. Aber ist unsere Vorstellung von einer gepflegten Erscheinung nicht ohnehin nur eine Folge gesellschaftlicher Normen? Und was bedeutet das überhaupt: sauber? Ernst Tabori, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, über das Verständnis eines dehnbaren Begriffs - und inwiefern Reinlichkeitsempfinden manchmal irrational ist.