Daniel Richter, 60, Maler, hat keine Probleme mit Tomatensuppe im Namen des Klimaschutzes. "Ölgemälde sind quasi unzerstörbar, wie Autolack", sagte er im Interview dem Spiegel. Anders lautende Behauptungen seien Propaganda von Konservatoren und Konservatorinnen: "Die müssen das sagen, um ihren Job wichtiger aussehen zu lassen. Tomatensuppe auf einem meiner Bilder können Sie abwischen und fertig." Richter äußert zudem Sympathie für Klimaaktivisten und Hausbesetzer. Ziviler Ungehorsam sei geradezu verpflichtend. "Er ist der Beweis dafür, dass man in einer Demokratie lebt und nicht in irgendeinem anderen System." Richter ist einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler und wurde in der Hausbesetzerszene sozialisiert.

Detailansicht öffnen (Foto: John Raoux/dpa)

Buzz Aldrin, 93, zweiter Mann auf dem Mond, hat zum vierten Mal geheiratet. Er freue sich zu verkünden, dass er und seine "langjährige Liebe" Anca Faur sich das Ja-Wort gegeben hätten, schrieb der frühere Nasa-Astronaut in der Nacht zum Samstag bei Twitter. "Wir sind bei einer kleinen privaten Feier in Los Angeles verheiratet worden und sind so aufgeregt wie Teenager, die durchbrennen." Als Astronaut hatte Aldrin 1969 im Rahmen der "Apollo 11"-Mission als zweiter Mensch nach Neil Armstrong den Mond betreten.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Verena Kerth, 41, Radiomoderatorin, hat sich mit ihrem Freund, dem Sänger Marc Terenzi, 44, verlobt. Der Musiker überraschte seine Partnerin nach deren Auszug aus dem RTL-Dschungelcamp in der am Samstagabend ausgestrahlten Folge mit einem Heiratsantrag. Terenzi war als Kerths Begleitperson mit nach Australien gereist und erwartete sie nach ihrem Ausscheiden bereits mit einem Picknick am Strand. Dort fielen sich beide zum Wiedersehen in die Arme, bevor der Sänger vor seiner Freundin auf die Knie ging. "Der Titel Frau Terenzi gefällt mir dann wirklich besser als Dschungelkönigin", sagte Kerth.

Detailansicht öffnen (Foto: JEREMY RENNER VIA TWITTER/via REUTERS)

Jeremy Renner, 52, Hollywoodstar ("Avengers: Endgame"), hat sich bei seinem schweren Schneeräum-Unfall nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen gebrochen. Auf Instagram bedankte sich der Schauspieler am Samstag bei seinen Fans für die vielen unterstützenden Botschaften. Neben ein Foto, das ihn offenbar bei einer Art Reha-Übung im Bett zeigt, schrieb er: "Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden wieder verheilen, und sie werden stärker sein." Der Schauspieler war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd-Michael Maurer/dpa)

Thomas Hermanns, 59, Moderator, dreht in seinem neuen Job die Buchstaben beim "Glücksrad" um - und nach seinen Recherchen ist er damit offenbar nicht der erste Mann weltweit. "Ich habe den Lizenzinhaber gefragt: Es gab außer mir wohl nur einen Mann, der schon mal an der Wand gearbeitet hat, das war in Brasilien", sagte Hermanns der Deutschen Presse-Agentur. Der Unterschied gleichwohl: Dieser Herr sei oben ohne und mit Sixpack aufgetreten. "Das konnte ich nicht bieten", erklärte Hermanns. "Dafür habe ich aber verschiedene Walks angeboten und denke, dass ich das auch gut gemacht habe."