Drew Barrymore, 47, US-Schauspielerin, ließ sich von US-Regisseur Steven Spielberg verkuppeln. In der "Drew Barrymore Show" erzählten Barrymore und der Schauspieler Corey Feldman von ihrer Jugendliebe. Als er ungefähr zwölf oder 13 war und sie ungefähr elf oder zwölf, sei seine Großmutter auf ihn zugekommen und habe gesagt: "Wir haben einen Anruf von Steven Spielbergs Büro bekommen. Das kleine Mädchen aus E.T. will dich treffen, weil sie in dich verknallt ist." Barrymore spielte damals im Film "E.T. - Der Außerirdische" mit und sagte, sie habe fürchterlich für Feldman geschwärmt: "Alle waren in dich verknallt!" Zunächst blieb es bei einem einzigen Date. Bis sie etwa vier Jahre später einen zweiten Anlauf nahmen. Diesmal ging es nicht ins Kino, sondern zur Oscar-Verleihung. Die beiden wurden ein Paar. Allerdings hielt die Beziehung nur "etwa drei Monate", wie die beiden erzählten.

Detailansicht öffnen (Foto: John Nacion/dpa)

Robert Pattinson, 36, britischer Schauspieler, bereut einen Kartoffel-Exzess. Wie er dem britischen Evening Standard berichtete, habe er zahlreiche Diäten hinter sich. "Ich habe mal zwei Wochen nur Kartoffeln gegessen, als Detox", sagte er. "Nur gekochte Kartoffeln mit rosa Himalaya-Salz. Anscheinend reinigst du damit deinen Körper." Obwohl er dadurch Gewicht verloren habe, sei er rückblickend nicht froh darüber. "Es hat außergewöhnliches Suchtpotenzial - und dir ist nicht klar, wie heimtückisch es ist, bis es zu spät ist." Auch die fettreiche und kohlenhydratarme Keto-Diät habe er schon probiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Jesse Eisenberg, 39, US-Schauspieler, ist sich selbst genug. "Ich habe nur gebetet - vermutlich wie viele Eltern es tun - bitte hab nicht all die Dinge, die ich habe und an mir hasse", sagte er in der amerikanischen "Today"-Show über die Hoffnung, dass sein fünfjähriger Sohn bloß nicht werde wie er. "Ich habe zwar Angst davor, dass mein Kind eigenständig wird, gleichzeitig bin ich aber so dankbar, wenn er andere Persönlichkeitsmerkmale entwickelt als ich." Viel mehr hofft er, dass sein Sohn nach seiner Frau kommt. "Ich bete immer: Sei einfach wie sie, sei einfach wie sie, sei bitte komplett wie sie. Und größtenteils entwickelt er sich in diese Richtung."

Detailansicht öffnen (Foto: AP)

Kylee Gray, australische Rangerin, hat sich womöglich im Jurassic-Park verirrt. Bei ihrer Arbeit im Conway National Park im Nordosten Australiens habe sie vor sich plötzlich eine 2,7 Kilogramm schwere Kröte entdeckt, teilte die Umweltorganisation Queensland Environment am Freitag mit. Die "Toadzilla" getaufte Kröte stelle damit vermutlich einen neuen Weltrekord auf. Gray sagte, ihr sei der Atem gestockt, als plötzlich die Monster-Amphibie aufgetaucht sei. "Ich griff nach unten und schnappte mir die Aga-Kröte, und ich konnte nicht glauben, wie groß und schwer sie war." Das Weibchen ist den Angaben zufolge 25 Zentimeter lang. "Eine Aga-Kröte dieser Größe frisst alles, was in ihr Maul passt, einschließlich Insekten, Reptilien und kleinen Säugetieren", hieß es. Laut Guinness-Buch der Rekorde wurde der bisherige Rekordhalter 1991 in Schweden registriert, mit einem Gewicht von 2,65 Kilogramm.