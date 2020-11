Trauern in Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten sterben Kranke oftmals allein, Hinterbliebene trauern allein. Die Berührungen, sie fehlen.

Sabine Gassner hat zwei Menschen durch Corona verloren. Statt Beileid hörte sie oft zweifelnde Nachfragen: Gab es Vorerkrankungen? Wie haben sie sich angesteckt? Warum das Trauern zurzeit besonders schwer ist - und was helfen kann.

Von Veronika Wulf

Anfang April bekam Sabine Gassner die Nachricht: Ihr Großvater ist an Corona erkrankt, angesteckt hat er sich bei seinem Zimmernachbarn in einem Altenheim am Chiemsee. Besuchen durfte die 29-Jährige ihn nicht. Eine Woche später war er tot.