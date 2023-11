Detailansicht öffnen (Foto: Kay Blake/dpa)

Candace Bushnell, 64, "Sex and the City"-Erfinderin, arbeitet an einer Dating-Sendung für bereits etwas reifere Frauen. Wie Variety berichtet, soll der Titel ihrer Show "Is There Still Sex in the City?" lauten. Es geht um vier Kandidatinnen über 50, die auf einem Landschloss, von Kamerateams begleitet, mögliche Bewerber für eine Partnerschaft kennenlernen. Bushnell, die mit ihrem Buch über das Liebesleben von vier New Yorkerinnen vor 27 Jahren die Grundlage für die erfolgreiche Fernsehserie schuf, erklärte dazu: "Frauen über 50 sind die heißeste neue Zielgruppe bei der Partnersuche, und ich muss es wissen, denn ich bin eine von ihnen." Wo und wann die Show zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Tobias Breer, 60, "Marathon-Pater", nimmt im Januar an einem Lauf durch die Antarktis teil. Der katholische Priester aus Duisburg ist der einzige Deutsche unter etwa 20 Teilnehmern beim "White Continent Marathon". Er gehe diese Herausforderung auf King George Island an, um Spenden für neue Sport-Rollstühle für behinderte Kinder an einer Förderschule in Oberhausen zu sammeln, sagte der Prämonstratenser der Katholischen Nachrichtenagentur. Zuletzt war Breer durch die Wüste Omans und das Hochland in Togo gelaufen. Sein Ziel sei es diesmal, mindestens 12 500 Euro einzusammeln.

Udo Lindenberg, 77, Rocksänger, hat auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsgrußkarte für das UN-Kinderhilfswerk Unicef gestaltet. Sie zeigt ihn beim Schlittschuhlaufen vor einem bunten Peace-Zeichen. Das Thema Eislaufen soll die fragile Weltlage symbolisieren, hieß es dazu. Lindenberg sagte laut der Deutschen Presse-Agentur: "Ganz schön dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen - diese ganzen schwachsinnigen Kriege, die Umweltzerstörung, sozialer Unfriede, Menschenrechtsverletzungen in so vielen Ländern." Die Menschen sollten sich lieber "an die Hand nehmen, nicht weggucken", sich "gegenseitig supporten". Der einzige Ausweg "aus all dem Chaos" sei "Peace and Love statt Hass und Gewalt". Erlöse aus dem Kartenverkauf fließen in die weltweiten Hilfsprogramme für Kinder.