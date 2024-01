Der Cobra 11-Star Christian Oliver ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor, die zuständige Polizeibehörde bestätigt den Vorfall. Demnach stürzte der 51-Jährige in einem Leichtflugzeug in der Karibik ab. Auch Olivers Töchter, zehn und zwölf Jahre alt, kamen bei dem Unglück ums Leben.

Christian Oliver, dessen bürgerlicher Name Christian Klepser war, spielte in der RTL-Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" die Rolle des Hauptkommissars Jan Richter. Er war außerdem in mehreren US-Kinofilmen zu sehen, unter anderem spielte er neben George Clooney und Cate Blanchett in "The Good German" mit. Oliver lebte mit seiner Familie in Los Angeles.

Nach Polizeiangaben war das Flugzeug auf dem Weg von der Insel Becquia Inselstaat St. Lucia in der östlichen Karibik. Kurz nach dem Abheben habe das Flugzeug Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und sei schließlich abgestürzt, teilt die Polizei des Inselstaats St. Vincent und die Grenadinen mit. Auch der Pilot des Flugzeugs starb demnach bei dem Unglück. Die vier Körper seien geborgen worden und wurden anschließend für tot erklärt.

Schauspielerkollege Erdogan Atalay, der ebenfalls bei Cobra 11 mitspielte, sagte zu RTL: "Es ist absolut grauenvoll und meine Gedanken sind bei der Mutter. Die Vorstellung, als Elternteil zurückzubleiben und dieses Grauen ertragen zu müssen, ist unbeschreiblich."