Von Jana Stegemann, Waren an der Müritz

Der Prozess läuft an diesem Donnerstag schon drei Stunden, da stellt die Verteidigung einen ungewöhnlichen Antrag, der Hauptangeklagte Maik S. nickt: Er möchte Bill Gates als Zeugen ans Amtsgericht Waren laden lassen. Der Microsoft-Gründer aus den USA soll in dem kleinen Gericht an der Müritz zu einer Spende der Bill- und Melinda-Gates-Foundation in der Corona-Zeit an die Berliner Charité befragt werden. Im März 2020 hatte die Forschungsabteilung knapp 250 000 Dollar erhalten zum Zweck der "Entwicklung von Diagnose- und Virologie-Tools", um auf das "neuartige Coronavirus reagieren zu können".