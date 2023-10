Ein schweres Busunglück in Venedig hat am Dienstagabend Italien erschüttert. Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr auf der Überführung der Auffahrt, die vom Stadtbezirk Mestre nach Marghera und zur Autobahn A 4 führt. Auf der ersten Gefällstrecke durchbrach der Hybrid-Bus, der mit Methan-Gas betrieben wurde, aus bislang ungeklärten Gründen das Geländer, flog mehr als zehn Meter weit und landete zwischen einer Lagerhalle und den Gleisen des Bahnhofs von Mestre, wo er sofort in Brand geriet. Dabei kamen nach den Angaben der zuständigen Präfektur 21 Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Unter den Opfern soll auch eine Person aus Deutschland sein; eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht. 15 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Einige der ersten geborgenen Opfer waren offenbar verbrannt.

Der Bus, der als "nagelneu" beschrieben wurde, sollte die Passagiere nach einem Ausflug in die Lagunenstadt zurück zum Campingplatz "Hu" in Marghera bringen; solche Tagesausflüge gibt es in Venedig häufig. Die Unterkunft liegt am Anfang der Strada Romea und bietet einen Fahrservice nach Venedig. Der Campingplatz, der auch über ein großes Hallenbad verfügt, beherbergt hauptsächlich ausländische Gäste. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, waren Touristen verschiedener Nationalitäten an Bord, Ukrainer, Franzosen, Kroaten und auch Deutsche.

21 Tote bei Busunglück in Venedig Zum Video Artikel (Video: dpa )

Über die Unfallursache gibt es bisher nur Spekulationen. In italienischen Medien heißt es, der Fahrer, ein 40 Jahre alter Italiener, könnte wegen eines Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben. Der Mann kam ebenfalls ums Leben. Aufklärung erhoffen sich die Ermittler von Überwachungskameras, die an der Stelle den Verkehr im Blick haben. Auch der Zustand der etwa 70 Jahre alten Brücke soll überprüft werden. Der Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Lagunenstadt war stundenlang unterbrochen. Mestre ist der Teil Venedigs auf dem Festland. Dort leben knapp 200 000 Menschen.

Einsatzkräfte waren mit zahlreichen Rettungswagen am Unfallort. Ärzte und Notfallpersonal wurden in den Dienst gerufen und Krankenhausbetten bereitgestellt. Die heißen Batterien des Busses erschwerten der Feuerwehr die Löscharbeiten. Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, schrieb auf X (früher Twitter) von "einer furchtbaren Tragödie, die heute Abend unsere Gemeinschaft heimgesucht hat. Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte".

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella telefonierte bereits kurz nach dem Unglück mit dem Bürgermeister. Auch aus dem Ausland kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte mit den Worten: "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Ich stehe in engem Kontakt mit Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro und Innenminister Matteo Piantedosi, um die Nachrichten über diese Tragödie zu verfolgen."