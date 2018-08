20. August 2018, 14:23 Uhr Brückeneinsturz in Genua Feuerwehr prüft Knirschgeräusche an Brücken-Resten

Die Einsatzkräfte haben auffällige Geräusche registriert, die von dem in Teilen eingestürzten Brücken-Bauwerk ausgingen.

Deswegen dürfen heute auch nicht wie geplant Bewohner in ihre geräumten Wohnungen unterhalb der Morandi-Brücke zurück.

Eigentlich sollte ihnen heute erstmals seit dem Unglück am Dienstag vergangener Woche die Gelegenheit gegeben werden, Privatgegenstände aus den als nicht mehr bewohnbar geltenden Gebäuden zu holen.

Die Bergungsarbeiten in den Trümmern und an den noch stehenden Teilen der Morandi-Brücke in Genua gelten nach wie vor als extrem gefährlich. Es ist immer noch nicht auszuschließen, dass weitere Teile der Brücke einstürzen. Auch von den mehrere zehn Meter großen herabgestürzten Trümmerteilen geht Gefahr aus, heißt es. Sie gelten vielfach als instabil, drohen auseinanderzubrechen. Für die Helfer gilt daher, wachsam alle Veränderungen zu registrieren.

Wegen knirschender Geräusche hat die Feuerwehr nun am Montagmittag einen Einsatz unterhalb des Bauwerks unterbrochen. Eigentlich hätten Bewohner evakuierter Häuser heute erstmals Gelegenheit bekommen sollen, ihre Habseligkeiten aus den verlassenen Wohnungen zu holen. Die Möglichkeit, dass der Wind die Geräusche verursachte, wurde laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa ausgeschlossen. Der Rumpf der Brücke, der über evakuierten Wohnhäusern verläuft, mache Geräusche, die sich von denen in den vergangenen Tagen unterschieden, sagte Feuerwehr-Sprecher Luca Cari am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Überprüfung der Geräuschursache sei in Gang. Die Räumung der Trümmer des eingestürzten Brückenteils wurde fortgesetzt. Ein großer Abschnitt der vielbefahrenen Autobahn-Brücke war am Dienstag vergangener Woche eingestürzt, nach offiziellen Angaben verloren 43 Menschen ihr Leben. Unter einem anderen Abschnitt der Brücke wurden Wohnhäuser geräumt, in denen mehr als 600 Menschen lebten. Einige der Häuser gelten als nicht mehr bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mangelnder Wartung und Konstruktion als möglichen Unglücksursachen.

Am Montag sollten die ersten betroffenen Familien neue Bleiben bekommen, kündigte der Regionalpräsident von Ligurien, Giovanni Toti, auf Twitter an. Bis zum 20. September sollten weitere 40 Wohnungen zur Verfügung stehen, bis Ende des Monats weitere 100. "Innerhalb von maximal acht Wochen gibt es ein Zuhause für alle", versprach er. Mehr als 500 Genuesen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen.