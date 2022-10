Bereits am 10. September 2022 wurde Charles III. zum britischen König proklamiert, nun steht mit dem 6. Mai 2023 auch der Termin seiner Krönung fest. Das gab der Buckingham Palace am Dienstagabend in einer Mitteilung bekannt. Die Zeremonie wird demnach in der Westminster Abbey in London stattfinden, durchgeführt wird sie vom Erzbischof von Canterbury.

"Die Krönung wird die Rolle des Monarchen in der Gegenwart widerspiegeln und in die Zukunft blicken", heißt es in dem Schreiben des Palasts. Zugleich wolle man den langjährigen Traditionen verbunden bleiben. Die Zeremonie der Krönung erfolge seit mehr als tausend Jahren in einer ähnlichen Struktur. Diese soll mit denselben Kernelementen beibehalten werden. Zugleich soll aber auch der Zeitgeist berücksichtigt werden.

Was das bedeuten könnte, darüber haben zuletzt britische Medien berichtet. Wie zur Trauerfeier für seine Mutter, die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben ist, werden etwa 2000 geladene Gäste in London erwartet, wie die Zeitung Daily Mail berichtete. Doch das wären 6000 weniger als 1953. Statt der damaligen drei Stunden könnte die Zeremonie nur 60 Minuten dauern. Dem Herzog von Norfolk als Zuständigem sei aufgetragen worden, eine einfachere, kürzere und diversere Zeremonie zu organisieren, schrieb die Zeitung Telegraph. Wie die Krönung im Detail aussehen wird, will der Buckingham Palace erst noch bekanntgeben.