Der moderne Anleger kann es schnell sehr falsch machen. Kaum rafft er sich dazu auf, endlich einen Sechstausendstel-Bitcoin zu kaufen, stürzt der Kurs in den Keller, um sich natürlich erst dann wieder zu erholen, wenn der Anleger in der Zwischenzeit Krypto-Bros für doof befunden hat. Für den Einstieg beim boomenden Chiphersteller Nvidia wiederum ist er lächerlich spät dran. Der Handel mit Gold klingt nach Frühmittelalter. Und für ETFs ist er zu sehr Einzelgänger. Fürs Alter vorsorgen, das hört er aber überall, muss er trotzdem irgendwie, und deshalb sei jedem, der bei dem Thema zu Schüttelfrost neigt, in dieser Kolumne ein Ort potenziell atemberaubender Rendite nahegelegt: der Flohmarkt.