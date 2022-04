Boris Becker:Schuldig in vier Punkten

Von Michael Neudecker, London

Irgendwann in diesem Prozess, in dem Boris Beckers Vergangenheit verhandelt wurde und mit ihr seine Zukunft, tauchen zwei Rentner auf. Sie nehmen Platz auf den durchgewetzten Besucherstühlen in Court 3, direkt vor ihnen sitzt Boris Becker in einem Glaskasten auf einem Drehstuhl, der aussieht, als hätten schon zu viele Menschen auf ihm gesessen. Die Rentner werden bis zum Ende die einzigen Besucher in diesen drei Wochen im dritten Stock des Southwark Crown Court in London bleiben, auch sie sitzen da nicht lange. Kein Entertainment, dieser Prozess, nur Zahlen, Beträge, Berater. Der Raum tut sein Übriges, es gibt keine Fenster, die Akustik ist miserabel, die Lüftungsanlage surrt, ab und zu knarzt ein Stuhl. Court 3 ist nicht der Centre Court.