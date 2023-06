Momentaufnahmen in Juni

Von SZ-Autorinnen

(Foto: Ishara S. Kodikara/AFP)

Mit einer Massen-Yoga-Stunde bereiten sich Hunderte Yogis in Colombo, der inoffiziellen Hauptstadt Sri Lankas, auf den Internationalen Yoga-Tag am 21. Juni vor. Initiiert hatte den Weltyogatag einst Indien.

(Foto: Daniel Leal/AFP)

Zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung wird König Charles III. mit der traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" geehrt. Unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des Monarchen findet die Parade immer im Juni statt. Das Wetter ist in London dann meist am schönsten.

(Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Auftreten werden sie nicht, gefeiert werden sie trotzdem: In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zelebrieren Fans das zehnjährige Bestehen der K-Pop-Band BTS. Wegen des Militärdienstes, den alle Bandmitglieder wie andere Südkoreaner auch absolvieren müssen, wird BTS wahrscheinlich erst 2025 wieder auftreten können.

(Foto: Luis Robayo/AFP)

Frauen suchen in den riesigen Müllcontainern eines Straßenmarktes in Buenos Aires nach Lebensmitteln. Argentinien hat eine der höchsten Inflationsraten der Welt - Lebensmittel gehören zu den Waren, die besonders davon betroffen sind.

(Foto: Amna Yaseen/AFP)

Die kleinen und großen Kämpfer in Lahore, Pakistan, praktizieren eine traditionelle Form des Wrestlings - "Pehlwani", verbreitet auf dem indischen Subkontinent.