Von Mareen Linnartz

Da sitzt er am Flügel, ein kleiner Mann, den Blick in eine unbestimmte Ferne gerichtet. Beiges Jackett, schwarze Fliege. Er haut nicht in die Tasten, er streichelt sie mehr. Das ist Jegal Sam, 96 Jahre, Pianist aus Südkorea. Er möchte der älteste Klavierspieler der Welt werden, erzählt er der BBC, die einen Beitrag über ihn mit diesem Konzertmitschnitt einleitet. "Das Klavier und ich sind eins - wie kann ich ohne es leben?" Seit 86 Jahren übe er jeden Tag, 50 Jahre unterrichtete er, das, glaubt er, hat ihm das Leben gerettet: Er sollte für den Koreakrieg eingezogen werden, aber für Lehrer galt eine Ausnahme - auch für solche, die Klavierstunden gaben.

Musik als Wunder: Das hat es schon in Biographien, Romanen, Hollywood gegeben: "Der Pianist" etwa erzählt die wahre Geschichte des polnischen Pianisten jüdischen Glaubens, Władysław Szpilman. Der spielte dem deutschen Wehrmachtsoffizier, der ihn in seinem Versteck aufspürte, die Mondscheinsonate vor, und überlebte.

Die Mondscheinsonate interpretiert auch Jegal Sam. Igor Levit hat sie einmal "in Musik gesetzte Einsamkeit" genannt. Aber das allein ist nicht der Grund, warum diese dunklen Klänge, gespielt von einem fast Hundertjährigen, jetzt so berühren. Jegal Sam sieht nicht mehr gut, er ruft alles aus seiner Erinnerung ab. Tausendfach eingeübte Fingerbewegungen, nie vergessen. Und das ist doch eine Aussicht: Wenn alles vorbei ist, werden wir wieder feiern, singen, einander in den Arm nehmen, einfach, weil wir nie vergessen werden, wie das geht.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.