Jared Leto, 40, US-Schauspieler, sucht seinen Oscar. Bei seinem Umzug in Los Angeles habe er bemerkt, dass die goldene Figur fehlt, sagte er in der "Late Late Show" von James Corden. Und das offenbar schon seit drei Jahren. Sein Umfeld habe das schon früher bemerkt, doch keiner habe es ihm sagen wollen. "Ich hoffe, sie ist in guten Händen", so Leto. Er wollte nicht ausschließen, dass jemand den Oscar, den er 2014 für eine Nebenrolle in "Dallas Buyers Club" bekommen hatte, habe mitgehen lassen. "Das ist gut möglich, es ist ja nichts, was man versehentlich in den Müll wirft."

Halsey, 26, US-Sängerin, hat eine Überraschung. Das teilte sie auf Instagram ihren Fans mit, dazu postete sie drei Fotos, auf denen sie mit nacktem Babybauch posiert. Halsey verlinkte dazu den Instagram-Account von Drehbuchautor Alev Aydin. Die Sängerin hatte sich für einen offeneren Umgang mit der Unterleibserkrankung Endometriose eingesetzt, an der sie selbst leidet. Endometriose kann zu krampfartigen Schmerzen während der Periode und zu Unfruchtbarkeit führen.

Bernie Sanders, 79, US-Politiker, hat mit handgestrickten Handschuhen Millionen verdient. Sein "Grumpy chic"-Look bei der Präsidenten-Vereidigung, insbesondere die von einer Grundschullehrerin gestrickten Fäustlinge, wurden zum Internethit. Nun teilte sein Team mit, Fanartikel mit dem Aufdruck des Outfits hätten in den vergangenen fünf Tagen 1,8 Millionen US-Dollar eingebracht. Das Geld gehe an wohltätige Organisationen in Sanders' Heimat-Bundesstaat Vermont.

Victor Hefer, 7, Sohn des Trivago-Chefs, hat ein Interview seines Vaters verschönert. Während eines Gesprächs mit dem US-Nachrichtensender CNN war er im Schlafanzug hineingeplatzt - zur Freude von Moderator Richard Quest. Sein Sohn wolle ins Bett gebracht werden, erklärte Alex Hefer. Victor saß eine Zeit lang auf seinem Schoß, bevor er wieder verschwand, um zum Schluss des Interviews wieder aufzutauchen. "Geben Sie Victor eine zusätzliche Umarmung und ein Eis von uns", sagte Quest. "Er hat uns den Tag verschönert." Hefer teilte später das Video auf Twitter und ergänzte: "Victor sagt Gute Nacht und danke für das Eis!"