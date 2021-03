Von Verena Mayer, Berlin

Man kommt ja doch ganz schön herum gerade, zumindest, wenn man einen Streamingdienst einschaltet. Nach Bagdad zum Beispiel, wo ein Teil der Serie "Homeland" um eine ehrgeizige CIA-Agentin spielt, die gegen den Terror kämpft. Man kann in eine piefige westdeutsche Kleinstadt mit Atomkraftwerk reisen, so wie in der Netflix-Serie "Dark". An besonders viele Ecken der Welt bringt einen "Das Damengambit", die aktuelle Erfolgsserie über die junge Schachspielerin Beth Harmon, die in einem Waisenhaus in den USA aufwächst und bei Turnieren in Mexico City, Paris oder Las Vegas gestandene Männer vom Brett fegt.