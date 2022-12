Von Gerhard Matzig

Die Ur-Barbie ist die Venus von Willendorf aus dem Kinderzimmer der Nachkriegsmoderne - ein Beitrag zur Kulturgeschichte. Aber anders als die 30 000 Jahre alte Venusfigur aus Kalkstein in ihrer grandios üppigen Fleischeslust muss sich die vormals eher anorektisch und zugleich wie im erotomanischen Delirium erdachte Plastik-Puppe seit den 1950er-Jahren um Zeitgenossenschaft bemühen. Die Puppe unterliegt der soziologischen Evolution.

Ausgerechnet einem Comic in der Bild-Zeitung verdankt sich die amerikanische Barbie. Samt blondem Pferdeschwanz, Schmollmund und laaangen Wimpern. Der Comic, 1952, wird zur Inspiration der Barbie-Erfinder, die aus dem nachkriegsdeutschen Fräuleinwunder ein Spielzeug machen. Vielleicht erklärt das die surrealen Maße der ersten Barbie: 99-46-84. Man muss das nach Jahren im Elend als Chiffre der Sehnsucht begreifen. Die Welt will eskapistisch zum Comic - und womöglich gestillt werden. Barbie ist eine Frauen-Fantasie, die etwas über Männer-Fantasien erzählt.

Mittlerweile gibt es Barbie in verschiedenen Ethnien und Hautfarben, auch in unterschiedlichen Körpertypen. Mal kurvig, mal androgyn. Es gibt eine Queer-Barbie, es gibt Varianten mit Beinprothese. Die Puppen sind keine Puppen mehr (in Badeanzügen), sondern selbstbewusste Künstlerinnen, Astronautinnen oder Unternehmerinnen. Ken, das männliche Pendant zur Barbie, hätte, wenn das nicht schon wieder eine fatale Sichtweise wäre, möglicherweise die Qual der Wahl. Die Diversitätsversuche der Fima Mattel sind zwar ehrenvoll, dennoch eher als PR-Maßnahme zu verstehen. Bei der Barbie-Architektur dagegen sind die Macher einst gut gestartet.

Insofern ist ein neues Buch ("Barbie Dreamhouse: An Architectural Survey", 152 Seiten, 75 Dollar, herausgegeben von Mattel in Zusammenarbeit mit dem Design-Magazin Pin-up) auch für eine überraschende Pointe im üblichen Barbie-Feindbild gut: Innenarchitektonisch dient die Puppe als frühemanzipatorische Geste weiblicher Selbstermächtigung. Das Buch verdankt sich einem Jubiläum: 1962, drei Jahre nach der Geburt von Barbie, wird das erste "Traumhaus" im Mattel-Universum vorgestellt. Barbies Puppenstube als Lebensraum ist von Anfang an auch eine architektonische Idee. Im Buch wird die weitere Entwicklung der Barbie-Domizile über Jahrzehnte hin liebevoll dokumentiert. Möbel, Bilder, Bücher und Nippes: Alles wird fachkundig eingeordnet. Sogar Grundrisse sind zu sehen.

Detailansicht öffnen Barbies Papphaus aus den 60er-Jahren. (Foto: Mattel, Bearbeitung Jessy Asmus)

Die allererste Barbie-Bleibe aus den Sechzigerjahren, ein klappbares Konstrukt aus Pappe, ist dem Stil der Ära verpflichtet: "mid-century modern". Die Farben sind kräftig: Rot, Blau, Gelb. An der Wand hängen College-Wimpel. Die Bude hat verblüffenderweise etwas Maskulines. James Bond könnte so wohnen, müsste er nicht gerade Dr. No fangen, 1962 im Kino. Eine Küche gibt es nicht. Barbie muss man sich in ihrer ersten Wohnstatt als moderne junge Frau vorstellen, die nicht für Kinder, Küche, Koitus zuständig ist. Kim Culmone, seinerzeit Senior Vice President of Design bei Mattel, wird so zitiert: Das Traumhaus sei ein ideales Zuhause für eine alleinstehende, berufstätige Frau - "eine Frau, die ihr eigenes Ding macht". Das schmale Bett sieht nicht so aus, als ob es auf Ken wartet.

Danach, 1974, geht es über eine Stadtwohnung mit Tiffany-Lampen bis in eine kaugummirosahafte Villa samt dekorativem Säulen-Bombast: Die McMansion-Ästhetik der amerikanischen Vororte triumphiert auch in Barbiehausen. Zuletzt aber, wir sind in der Gegenwart, wird dem Instagram-Zeitalter gehuldigt: Barbies Wohnung ist nur noch als Kulisse Influencer-Selfie zu begreifen. Die Evolution der Puppenstube scheitert - anders als die Evolution der Puppe selbst. Barbies Welt ist dazu verdammt, immer suburbaner, plastikhafter und bonbonbunter zu werden. Die Innenarchitektur brüllt: show me pink! Ist das Kens späte Rache? Immobilientechnisch könnte Barbie in seine Wohnung fliehen. In seine Arme.