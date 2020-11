Wo es für die meisten Menschen laut wird und lustig, wird es für René Prodell unangenehm. Denn er ist Autist. Sein Jugendtraum ist es, Journalist zu werden, doch der Weg dorthin ist hart - denn auf einmal bricht der Hass über ihn herein.

Von Marija Barišić

Als Jugendlicher macht René Prodell einmal eine Führung beim Fernsehen, er spaziert durch die Redaktionsräume und fasst danach einen Entschluss: "Ich möchte mal eine Sendung moderieren." Doch die Arbeit ist stressig und schnell und laut, das liegt in ihrer Natur. Prodell hingegen braucht Ruhe und Struktur und Sicherheit, das liegt in seiner Natur. Also versucht er erst gar nicht, Türen einzurennen, die nie für ihn gebaut worden sind, sondern baut lieber sein eigenes Haus.