Im Südosten Australiens fliehen weiter Tausende Menschen vor den verheerenden Buschbränden. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria sollten mehr als ein halbes Dutzend Städte evakuiert werden, darunter beliebte Touristenorte. Am Freitag bildeten sich lange Staus, das Benzin wurde knapp. Die Polizei eskortierte die Autos aus den Feuergebieten.

Hintergrund der Evakuierungen sind eine für Samstag erwartete neue Hitzewelle und starke Winde. Dies werde die Feuergefahr in vielen Gebieten verschärfen, warnte der Vize-Feuerwehrchef in New South Wales, Rob Rogers. Die Behörden wüssten zwar, dass die Leute der Brände etwas überdrüssig geworden seien. Schließlich müssten sie damit schon seit Monaten zurechtkommen. "Aber wir wollen, dass die Leute fokussiert bleiben. Morgen ist nicht der Tag, an dem man unachtsam werden sollte. Nehmen Sie es ernst."

In der Küstenstadt Mallacoota brachte die Marine Menschen in Sicherheit, die sich an den Strand gerettet hatten. In Victoria gilt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates der Notstand. Dort allein werden nach Angaben der Regierung 28 Menschen vermisst. "Wenn Sie weg können, müssen Sie weg", mahnte der dortige Regierungschef Daniel Andrews. In New South Wales ist es bereits der dritte Notstand dieser Brandsaison. Die Buschfeuer auf dem Kontinent wüten bereits seit Oktober. Landesweit starben 19 Menschen.

Tennisturnier wegen Buschbränden verlegt

Die anhaltenden Buschbrände haben auch die Verlegung des internationalen Tennisturniers in Canberra nötig gemacht. Das Event werde nach Absprache mit den Behörden nun ab Montag im rund 600 Kilometer entfernten Bendigo stattfinden, teilte Kim Kachel, Chef des australischen Tennisverbands ACT, mit.

Das internationale Tennisturnier in der australischen Hauptstadt Canberra ist Teil der ATP Challenger Tour der Herren und des ITF Women's Circuit, einer Turnierserie im Damentennis. In Canberra wurde zuletzt die schlechteste Luftqualität der Welt gemessen. Die Gesundheit von Spielern, Fans, Freiwilligen und Mitarbeitern habe Priorität, so Kachel.

Der Rauch waberte über die Tasmansee sogar nach Neuseeland. Die Gletscher dort haben deswegen eine karamellbraune Farbe angenommen. Dadurch könnte sich die Eisschmelze verschärfen, weil die Gletscher weniger Sonnenlicht reflektieren. Die Behörden stufen die derzeitige Buschbrandsaison in Australien schon jetzt als die verheerendste seit Beginn der Aufzeichnungen ein.

Momentan gibt es über 200 Brände in New South Wales und Victoria - den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens. Mehr als 1300 Häuser wurden verwüstet. Eine Fläche von rund fünf Millionen Hektar brannte seit Oktober ab, was etwa der Fläche Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zusammen entspricht.