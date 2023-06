Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, sein Bruder Tristan und zwei mutmaßliche Komplizinnen müssen in Rumänien wegen sexueller Ausbeutung von Frauen vor Gericht. Die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen nach eigenen Angaben abgeschlossen und die Anklageschrift zum Gericht geschickt.

Den Angeklagten wird neben anderen Punkten Vergewaltigung, Menschenhandel und die Bildung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 13 Jahre Haft. Die Tate-Brüder und die rumänischen Komplizinnen sollen junge Frauen dazu gezwungen haben, bei kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken. Dazu sollen sie die sogenannte Loverboy-Methode angewendet haben: Mit Manipulationstechniken hätten sie die Mädchen von sich abhängig gemacht, heißt es in der Anklage. Sie hätten ihnen Liebe und Heirats-Absichten vorgetäuscht. Einige Opfer sollen sie dabei auch bedroht und erpresst haben.

Eine der zwei mutmaßlichen rumänischen Komplizinnen der Tate-Brüder war früher Polizistin. Bislang seien sieben Opfer ermittelt worden. Die Tate-Brüder bestreiten die Vorwürfe.

Die Brüder waren im Dezember festgenommen worden. Bei ihrer Verhaftung entdeckten die Ermittler in der Villa der Tate-Brüder Waffen und hohe Summen an Bargeld. Später wurden zehn Immobilien und 15 Luxusautos beschlagnahmt, die die Tates in Rumänien besaßen. Im März wurden ihre Untersuchungshaft in Hausarrest umgewandelt. Ein erster Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt.

Prahler und Frauenfeind

Berühmt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show hinausgeworfen wurde, weil ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt. 2017 sperrte ihn Twitter, nachdem er erklärt hatte, Frauen seien dafür verantwortlich, dass sie sexuell belästigt werden.

Der Influencer und frühere Kickboxer Tate gilt als Frauenfeind und Star eines antifeministischen Netzwerks, in dem allerlei Verschwörungstheoretiker aktiv sind. Viele von ihnen sympathisieren mit der ultrarechten Alt-Right-Bewegung.

In Großbritannien und darüber hinaus gilt Tate als Inbegriff der sogenannten toxischen Männlichkeit. Seine Videos wurden auf Tiktok vor allem von Jugendlichen mehrere Milliarden Mal angeschaut. Darin prahlt Tate mit seinem angeblich so erfolgreichen Leben, stellt teure Autos, Uhren und eine Jacht zur Schau. Immer wieder äußert er sich explizit frauenfeindlich.