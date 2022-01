Interview von Violetta Simon

Stress, Einsamkeit, Langeweile, Frust: Es gibt viele Gründe, warum Menschen trinken, gerade in Coronazeiten. Dem jüngsten Global Drug Survey zufolge gaben weltweit mehr als vierzig Prozent der Befragten an, dass sie seit der Pandemie häufiger zur Flasche greifen. Eine Umfrage der KKH Kaufmännischen Krankenkasse bestätigt den Eindruck für Deutschland: Zwar ist das exzessive Rauschtrinken zurückgegangen und damit auch die Zahl der Alkoholvergiftungen. Dafür konsumieren viele Menschen nun mäßig, aber regelmäßig Alkohol. Ist das Glas Wein am Abend als kultivierte Art der Entspannung nun angemessen? Oder macht die Pandemie aus uns eine Nation von heimischen Pichlern? Die Psychologin Carolin Kilian forscht an der Technischen Universität Dresden zu Alkoholkonsum mit Schwerpunkt globale Alkoholepidemiologie und warnt davor, Alkohol zu verharmlosen.