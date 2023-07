Albärt, halsloser Bär mit Hose, hat endlich einen Namen. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, war das Ergebnis einer Abstimmung des Dachverbandes UEFA relativ eindeutig. 32 Prozent der Teilnehmer stimmten dafür, das Maskottchen der Fußball-EM in Deutschland Albärt zu nennen. Die weiteren Vorschläge Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär fielen bei der Wahl durch. Das Maskottchen der EM 2024 ist ein Plüsch-Bär, der anders als der Plüsch-Löwe Goleo bei der WM 2006 eine Hose trägt.

Pita Limjaroenrat, 42, thailändischer Wahlgewinner, outet sich als "Swiftie". "Hallo Taylor! Bin ein großer Fan von Dir. Übrigens ist Thailand wieder auf dem Weg zur völligen Demokratie", twitterte der 42-Jährige am Donnerstag und lud Taylor Swift zu einem Konzert in seinem Heimatland ein. "Wir alle freuen uns darauf, Dich in unserem wunderschönen Land willkommen zu heißen!" 2014 sagte die US-Popsängerin ein geplantes Konzert in Bangkok ab, nachdem sich das Militär nach vielen Unruhen und Massenprotesten an die Macht geputscht hatte. Der Harvard-Absolvent Pita Limjaroenrat hatte mit seiner Oppositionspartei, der pro-demokratischen Move Forward Partei, die Parlamentswahl im August klar gewonnen. Kommende Woche steht die Wahl des Ministerpräsidenten im Königreich an.

Julian Sommer, 25, Ballermann, fordert Mallorca-Urlauber auf, sich an der Playa de Palma zu benehmen. "Tretet respektvoll auf, auch wenn ihr schon einen sitzen habt", sagte der Partysänger der Deutschen Presse-Agentur. "Nehmt euren Müll mit, lasst nicht einfach alles liegen, seid freundlich zu Angestellten und anderen Urlaubern." Die Party-Saison auf Mallorca ist in vollem Gange. Immer wieder gibt es Beschwerden von Gastronomen und Einheimischen über nächtliches Grölen und Müllberge an der Promenade. "Der Ballermann bedeutet für mich, einfach mal für ein paar Tage abzuschalten, mit Freunden die Zeit zu genießen, neue Leute kennenzulernen und den Alltagsstress zu vergessen", sagte Sommer weiter.

Alexia, 18, niederländische Prinzessin, schiebt den Ernst des Lebens noch ein bisschen vor sich her. Ihre Schulzeit hat sie mit dem Abitur nun zwar beendet, einen konkreten Plan für dieses Jahr habe sie aber noch nicht. "Ein bisschen reisen, arbeiten und so weiter", sagte sie Ende Juni während des jährlichen Sommerfototermins. Zunächst wolle sie ein Jahr Pause machen. Es gebe "viele Pläne", aber es sei "noch nichts geplant". Die Prinzessin erhielt laut Königshaus am Donnerstag ihr Abitur, das Internationale Baccalaureate am United World College of the Atlantic. Das College in Wales gehört zu einer Gruppe von Schulen, an der junge Menschen aus rund 150 Ländern eine internationale Bildung mit dem Fokus auf soziales Engagement und Toleranz bekommen. Alexia war in einer Klasse mit Leonor, der ältesten Tochter des spanischen Königs Felipe und Königin Letizia, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.