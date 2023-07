Alain Delon bei den Filmfestspielen in Cannes 2019. Nun beschäftigt Frankreich ein Familienstreit um den Schauspieler.

Der gealterte Filmstar Alain Delon steht in Frankreich im Zentrum eines bizarren Streits: Seine Kinder haben seine Pflegerin, die wohl eine Zeitlang auch seine Lebensgefährtin war, aus dem Anwesen geworfen und wegen psychischer Belästigung verklagt. Sie sagt, es sei alles ganz anders.

Von Thomas Kirchner, Paris

Alain-Delon-Nachrichten sind große Nachrichten in Frankreich. Der Star der 60er- und 70-er, bekannt aus Filmen wie "Eiskalter Engel" oder "Der Swimmingpool", spielt noch immer in derselben Liga wie Deneuve, Depardieu und Bardot, obwohl er seit 30 Jahren Schweizer Staatsbürger ist. Zuletzt war es ruhiger um ihn geworden, Schlagzeilen macht er höchstens noch durch seine vielfach bekräftigte Sympathie für Marine Le Pen und ihren noch weiter rechts stehenden Vater Jean-Marie, den Delon nach wie vor als "guten Freund" ansieht. Aber nun, mit 87 Jahren, wird der Schauspieler mit dem melancholischen Blick in den Quatschspalten noch mal kräftig ausgequetscht.