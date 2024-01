München ist eine Zirkusstadt, was der Ansturm auf die Karten des einmonatigen Gastspiels des Cirque du Soleil erneut beweist. Doch Artisten aus den hiesigen Nachwuchsschulen haben es hier schwerer als Profis. Sind sie einmal ausgebildet an internationalen Instituten, kehren die wenigsten auf Dauer zurück. So hätte es auch Johannes Böhringer gehen können. Er entwickelte im Grafinger Artistikverein Movimento sein Talent, dann ging er auf die Codarts-Zirkusschule in Rotterdam und machte 2019 seinen Master; Spezialgebiet: Kraxeln am Chinesischen Mast, in einer besonderen kurzen Variante.