Mit ihrer Reihe "Standpunkte" gewährt die Münchner Tanztendenz dem Publikum nun sehr persönliche Einblicke in Winklers Schaffen. An zwei Abenden, Freitag und Samstag, 13. und 14. Oktober, sagt der Berliner Künstler im Schwere Reiter "welcome to my world". Mit nach München gebracht hat er seine langjährigen Wegbegleiter Oluwafemi Israel Adebajo und Ridwan Rasheed.

In mehreren Räumen des Schwere Reiter breitet sich ein ganzer Tanz-Kosmos aus, eine Art begehbarer Parcours entsteht. Einen Fokus wird dabei das global angelegte Projekt "Enviromental Dance" bilden, mit Videos, Interviews und dokumentarischem Material Tanzschaffender von New York bis Tansania zum Thema Klimawandel. Es gibt zudem Ausschnitte des dreiteiligen Performance-Werkes "Radical Minimal" zur Minimal-Music-Komposition "Come out" von Steve Reich, deren Soundmaterial den Harlem Unruhen von 1964 entstammt.

Standpunkte - welcome to my world: Christoph Winkler, Fr./Sa.. 13./14. Okt., jeweils 20 Uhr, Schwere Reiter, Karten unter www.schwerereiter.de