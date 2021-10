Krimi, Seifenoper oder Liebesfilm - die Ickingerin und Drehbuchautorin Antje Bähr ist in vielen Genres zu Hause.

Drehbuchautorin Antje Bähr gehen die Ideen für raffinierte Mordfälle nicht aus. Manchmal ruft sie sogar bei der Polizei an.

Von Marie Heßlinger, Wolfratshausen

Als Antje Bähr in Mainz zur Schule ging, hatte sie den gleichen Nebenjob wie die meisten auf ihrer Schule: Sie war Kabelhilfe beim ZDF um die Ecke. Die Kabel waren ziemlich lang. Jemand musste sie hinter dem Kameramann hertragen. Möglichst unsichtbar, natürlich. Antje Bähr ist einmal über die Leitungen gestolpert. Und war live in der Sendung zu sehen. Da wusste sie, dass sie nicht vor der Kamera stehen will. Stattdessen ist sie Drehbuchautorin geworden. Und zwar eine, von der vermutlich jeder treue deutsche Fernsehzapper schon einmal etwas gesehen hat.