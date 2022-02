Bereits meterhohe Flammen schlugen Polizei und Feuerwehr bei ihrem Eintreffen an einem brennenden Wohnhaus an der Tegernseer Landstraße in Obergiesing entgegen. Anwohner der angrenzenden Gebäude mussten ihre Wohnungen am Mittwochmorgen gegen 2.45 Uhr für rund zwei Stunden verlassen, da das Feuer nach Angaben der Polizei auf weitere Gebäude überzuspringen drohte. Sie wurden in einer Sammelstelle untergebracht. Die 45-jährige Bewohnerin hatte das Anwesen, eine Art zur Wohnung umgebaute Garage, wie der Sprecher sagte, unverletzt verlassen können. Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen von Fahrlässigkeit aus: Offenbar habe die falsche Handhabung an einem Ofen dazu geführt, dass eventuell glühende Asche herausgefallen sei, die das Feuer verursacht habe. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf bis zu 200 000 Euro. Die Tegernseer Landstraße war zwischen Tegernseer und Edelweißplatz für den Verkehr gesperrt.