2000 statt 1250 neue bezahlbare Wohnungen pro Jahr: Die grün-rote Koalition will mit dem milliardenschweren städtischen Wohnbauprogramm mehr erreichen. In einer Grundsatzdebatte im Stadtrat werfen CSU und FDP ihr aber vor, den privaten Wohnungsbau abzuwürgen.

Von Sebastian Krass und Ulrike Steinbacher

Höhere Ziele für den Bau neuer Wohnungen und eine mögliche Pflicht für Unternehmen, Werkswohnungen zu bauen: Die grün-rote Rathauskoalition hat am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung mehrerer Stadtratsausschüsse umfangreiche Ergänzungen zum städtischen Wohnungsbauprogramm "Wohnen in München VII (2023 bis 2028)" beschlossen. In diesem Programm, das seit 1989 fortgeschrieben und federführend vom Planungsreferat erarbeitet wird, bündelt die Stadt Maßnahmen für den Bau von neuen, vor allem bezahlbaren Wohnungen. Die Ausgaben werden von 870 Millionen Euro in den vergangenen sechs Jahren auf nun zwei Milliarden Euro erhöht.

Die Stadt nennt "Wohnen in München" schon seit vielen Jahren das größte kommunale Wohnbauprogramm in Deutschland. Mit "Wohnen in München VII" steckt zudem Grün-Rot das Feld bis weit in die nächste Amtszeit des Stadtrats ab.

In der dreieinhalbstündigen wohnungspolitischen Grundsatzdebatte der Ausschüsse für Stadtplanung, Klima und Umwelt, Kommunales und Soziales bekam die Koalition dafür teilweise Unterstützung aus der Opposition, musste sich aber auch scharfer Kritik erwehren. In der Abstimmung lehnte einzig die Fraktion von FDP/Bayernpartei "Wohnen in München VII" in Gänze ab. CSU/Freie Wähler, Die Linke/Die Partei und ÖDP/München-Liste stimmten grundsätzlich zu, lehnten aber jeweils einzelne der insgesamt 57 Unterpunkte des Beschlusses ab.

"Wir brauchen eine starke Stadt, die sich einmischt und die gestaltet." So umschrieb Simone Burger, wohnungspolitische Sprecherin von SPD/Volt den Gedanken hinter "Wohnen in München VII". "Wir wollen, dass sich nicht nur Investmentbänker und Erben die Stadt leisten können." Anna Hanusch (Grüne/Rosa Liste) sprach über "den enormen Bedarf an günstigem Wohnraum, wir haben die vielen Wohnungslosen und die Menschen, die auf Wartelisten beim Sozialreferat stehen. Wir kommen seit Jahren nicht hinterher".

Deshalb geben die Koalitionsfraktionen mit einem Änderungsantrag das Ziel vor, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag ab 2024 schrittweise auf fertiggestellte 2000 Wohnungen pro Jahr kommen sollen. In der bisher gültigen sechsten Auflage von "Wohnen in München VI" lag der Wert bei 1250. Als Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Stadtbaurätin Elisabeth Merk Ende Oktober die siebte Auflage vorab vorstellten, blieb diese Zahl noch unangetastet. Zudem hat die Rathaus-Mehrheit nun das Ziel ausgegeben, dass die Stadt künftig nicht mehr Baurecht für 2000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr schaffen soll, dieser Wert soll von 2024 an nach und nach auf 4000 steigen. Dafür brauche man aber mehr Fördermittel vom Freistaat, so die Einschränkung.

Alexander Reissl (CSU) lenkte den Blick auf den privaten Wohnungsbau: Von den 8500 Wohnungen, die nach bisheriger Planung pro Jahr insgesamt fertig werden sollen, "müssen 6500 oder 7000 von Privaten gebaut werden, die auf eine andere Finanzierung als das Stadtsäckel angewiesen sind". Er habe den Eindruck, "dass diese Akteure immer weniger Wertschätzung bekommen". Wenn man die 2021 von Grün-Rot durchgesetzte Verschärfung der Abgaben über die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) und die gestiegenen Baukosten und Zinsen betrachte, stelle sich die Frage: "Wie stemmt ein privater Bauherr das noch? Ich behaupte: gar nicht mehr." Jörg Hoffmann (FDP) warf der Koalition vor: "Ihr vertreibt Investoren. Dabei braucht ihr die Privaten, spätestens bei Wohnen in München VIII werdet ihr sie schmerzlich vermissen."

Christian Müller (SPD) verteidigte die Wohnungspolitik der Koalition. Sie sei "der Versuch, im Rahmen eines wild gewordenen Baugeschehens noch einigermaßen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen". Stefan Jagel (Die Linke) würdigte, das Programm "Wohnen in München VII" gehe "in vielen Punkten in die richtige Richtung", aber in manchen Punkten nicht weit genug, etwa bei der Bindungsfrist von Wohnungen nach der "Einkommensorientierten Förderung" (EOF). Diese beträgt derzeit 40 Jahre, danach können die Wohnungen frei vermietet werden. Jagels Fraktion hatte ebenfalls einen umfangreichen Änderungsantrag eingereicht und fand teilweise eine Stadtratsmehrheit. So wird OB Reiter unter anderem aufgefordert, sich bei der Staatsregierung für eine Verlängerung der EOF-Bindungsdauer auf 80 Jahre einzusetzen.

Dirk Höpner (München-Liste) erklärte: "Wir gehen den Grundsatzbeschluss gern mit." Man habe aber bei der Art von Freiflächen und der Dichte von Bebauung "andere Vorstellungen" als die Stadtratsmehrheit. Seine Fraktion hält viele Bauvorhaben für überdimensioniert. Und, so Höpner, man wolle das Bevölkerungswachstum "von München wegbewegen, mehr Richtung Land" und damit die Wohnungsnot in der Stadt lindern. Dafür brauche es aber Hilfe vom Land und vom Bund.

Ein neu hinzugekommener Aspekt im Wohnungsprogramm, der viel politischen Streit auslösen dürfte, ist die "Gewerbe-Sobon", mit der, wie es im Beschluss heißt, "Unternehmen auf soziale und ökologische Ziele" verpflichtet werden sollen, darunter den Bau von Werkswohnungen. Die Verwaltung muss nun ein entsprechendes Konzept vorlegen. Die Gewerbe-Sobon, die früher schon öfter diskutiert wurde und nun wieder ins Spiel kommt, könne ein Mittel "gegen Verdrängungsprozesse" sein, argumentierte SPD-Stadträtin Burger.

Es gibt in Teilen der Stadtgesellschaft die Befürchtung, dass die Expansion etwa von Technologiekonzernen wie Apple und der damit verbundene Zuzug von Gut- bis Topverdienern den Wohnungsmarkt weiter unter Druck setzt. OB Reiter bittet Konzerne wie auch BMW seit Jahren, wieder selbst Wohnungen für ihre Beschäftigten zu bauen - bisher ohne Erfolg. FDP-Vertreter Hoffmann verwies auf den Wettbewerb mit Umlandgemeinden: "Wenn es in München zu teuer wird, Gewerbeflächen zu belegen, gehen die eben nach Unterföhring oder Aschheim."