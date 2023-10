Ein 50-jähriger Bauarbeiter hat sich am Freitagvormittag beim Abbau des Oktoberfests schwer verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher der SZ am Samstag sagte. Der Mann demontierte mit seinen Kollegen ein Fahrgeschäft, als er aus fünf Metern Höhe abstürzte und sich eine schwere Kopfverletzung zuzog.