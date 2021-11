Hasskommentare und rassistische Postings sind in sozialen Medien und Messenger-Diensten keine Seltenheit. Sie werden oft hemmungslos publiziert - doch was sind die Folgen? Wie wirken sich Hass und Hetze im Netz auf unser gesellschaftliches Zusammenleben aus? Wird online nur ausgesprochen, was manche sich im Offline-Leben nicht zu sagen trauen? Oder wird durch die grenzenlose Verfügbarkeit erst neuer Hass geschürt? Diesen Fragen versucht die Initiative "West-Up!" der medienpädagogischen Einrichtung "Studio im Netz" (SIN) mit einem Online-Talk am Montag, 15. November, um 19 Uhr auf den Grund zu gehen. Im Fokus des Interesses stehen dabei besonders Stadtteile wie Neuaubing oder die Siedlung am Westkreuz, in denen die interkulturelle Vielfalt besonders ausgeprägt ist. Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten Aktionstage "Netzpolitik & Demokratie" statt und ist kostenlos. Erforderlich ist aber eine Anmeldung unter www.west-up.de/hassimnetz.