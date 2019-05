23. Mai 2019, 18:53 Uhr Wegen Gleisarbeiten und Meisterfeier Einschränkungen bei U-Bahnlinien

Am Wochenende kommt es im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Weil die Stadtwerke zwischen Sendlinger Tor und Kolumbusplatz Gleise erneuern, sind die U-Bahnlinien 1 und 2 unterbrochen. Am Freitag fahren die Linien abends bereits ab etwa 23 Uhr im 20-Minuten-Takt. Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, gilt folgendes Betriebskonzept: Die U1 wird geteilt, im Norden fahren die Züge alle zehn Minuten zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz.

Die U2 wird ebenfalls geteilt: Im Norden fahren die Züge alle zehn Minuten zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof, im Süden alle 20 Minuten zwischen Kolumbusplatz und Messestadt Ost. Der Abschnitt Giesing - Messestadt Ost kann im Fünf- und 15-Minuten-Takt bedient werden. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz verkehren nur Pendelzüge mit eingeschränkter Kapazität im Zwölf-Minuten-Takt. Die Verstärkerlinie U8 entfällt. Als Ersatz wird eine Tramlinie "U2" zwischen Wettersteinplatz und Stachus eingerichtet, die von 9 bis 20 Uhr alle zehn Minuten fährt.

Wegen der Meisterschaftsfeier des FC Bayern München am Sonntag, 26. Mai, kommt es zudem zu Einschränkungen im Bereich Marienplatz. Der Stadtbus 132 fährt bis 22 Uhr nur verkürzt und endet am Isartor. Die Linien U3 und U6 können am Marienplatz voraussichtlich vom Nachmittag an nicht mehr halten, wenn der Platz wegen Überlastung gesperrt wird. Informationen zu den Betriebsänderungen gibt es im Internet auf mvg.de, in der App "MVG Fahrinfo München" sowie an der MVG Hotline unter 0800/344 22 66 00.