Von Oliver Hochkeppel, München

Es gibt diese Lebensläufe, die man gerne "filmreif" nennt: mit heftigen Aufs und Abs, mit Brüchen und überraschenden Wendungen. Der von Wanja Belaga ist so einer, nachweislich, hat doch das Bayerische Fernsehen schon vor zwölf Jahren eine Folge der "Lebenslinien" über den heute 55-Jährigen gedreht. Weil sich bei ihm so viel Schicksal, Drama und Talent verdichtet, dass es für mehrere Leben reichen würde.

Was schon mit der Kindheit beginnt. Obwohl er selbst es bestreitet, war Wanja Belaga ein veritables Wunderkind. Auf dem Nachttisch des Vierjährigen lagen dicke fremde Romane und erste eigene Textproben, als Maler feierte der Bub mit sechs seine erste Vernissage, die Ausstellung wanderte bis nach Tokio. Im selben Alter wurde er an der Zentralen Musikschule Moskau aufgenommen, bis heute Kaderschmiede der russischen Musiker von Weltrang.

Leider währte die Zeit dort nur kurz, denn Belaga entstammt sozusagen der falschen Familie. Die ukrainisch-baltischen Eltern, jüdische Mathematik-Professoren an der Moskauer Universität, waren mit der Familie Solschenizyn befreundet und in der Dissidentenszene angesiedelt. Der Zorn des Regimes traf bald auch die Belagas. Statt Hörsaal gab es Gefängnis, der kleine Wanja kam bei der Tante unter. Als er neun war, wurden seine Eltern ausgebürgert, und die Familienmitglieder landeten als Staatenlose erst in Wien, dann, da ist er elf, in München.

Hier ist und bleibt - welche Parallele zur Gegenwart - Wanja stets der Ausländer, der Außenseiter. Was er zunächst mit Arroganz und Quertreiberei beantwortet. Nach dem Abitur schafft er die Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule, doch schon nach kurzer Zeit fliegt er raus. Vielleicht wäre es am Klavier besser gelaufen. Schon als Teenager spielt er mit Erfolg bei renommierten Dozenten vor, verblüfft sie mit seinem ebenso virtuosen wie unkonventionellen Ansatz. Doch seine wilde Jugend kommt ihm in die Quere: Gleich drei Mal bricht er sich kurz hintereinander beim Rollschuhlaufen und Karate die linke Hand. In einem kurzen Strohfeuer versucht er es noch einmal, dann wirft er mit 15 hin.

Detailansicht öffnen Kein Käse, sondern ein feiner Sinn für Humor: Wanja Belagas Collagen sind in der Unterfahrt zu sehen. (Foto: Wanja Belaga)

Die Münchner Kultur- und Party-Szene wird Belaga dann trotzdem mitprägen, zunächst nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen. Noch zu Akademie-Zeiten war er in die WG von Wolfgang Nöth gezogen. Im Windschatten des "Hallen-Königs" mischt er als Veranstalter mit. Aus kleinen Partys werden Mega-Events, unter anderem der erste große Münchner Techno-Rave. Daraus wird eine bis heute währende Karriere als Club-Gründer und -Betreiber. Heute legendäre Namen sind seine Kinder: Er startet mit dem "Prager Frühling", es folgt die "Monofaktur" in der Sonnenstraße, ein damals einzigartiger Treffpunkt heimatloser Szenen von Oldschool-Punk bis zu Avantgarde-Jazz. Danach transformiert er eine heruntergewirtschaftete bayerische Boazn in der Isabellastraße in die Kunstkneipe "Salon Irkutsk", die heute sein Bruder betreibt.

Eine Pioniertat der Münchner Zwischennutzungskultur ist das sechs Jahre laufende "Provisorium" an der Lindwurmstraße, das in der "Paris Bar" in Haidhausen kurz einen Nachfolger findet. Zwischendurch gibt es auch noch "Onkel Wanja" in der Schauburg, und sogar ein richtiges Augustiner-Wirtshaus landet 2019 in seinen Händen, das "Alte Kreuz" - das er dann aber wegen Corona wieder aufgeben muss. Genau wie die kurzzeitig in Obernsee nahe Bayreuth übernommene "Kulturscheune". Weil man dort "in Wahrheit mit Kultur nichts am Hut hat," wie er sagt. "Ich bin inzwischen strenger zu mir und anderen geworden, ich mache nicht mehr jeden Mist mit, dafür ist die Zeit zu schade." Gerade sucht er in München wieder einen passenden Ort für seine multikulturellen Club-Ideen.

Denn was auch immer er betrieben hat, sein Blickwinkel war immer der des Künstlers. Schon am Flügel der "Monofaktur" fand er auch den Wiedereinstieg als Pianist, nun nicht klassisch, sondern in einer völlig eigenen Art der Improvisation. Als einer, der mit unerklärlicher Virtuosität neuartige, mal romantisch wogende, mal abstrakt perpetuierte Tasten-Szenarien entwirft; der Jazz spielt, ohne davon Ahnung zu haben und darin ausgebildet zu sein.

Mitte der 2000er Jahre kommt mit vielen Auftritten und einem beachtlichen Presseecho damit eine Karriere in Gang - "zu früh", wie er heute sagt. Er sei erst jetzt selbstbewusst genug, um sein Spiel entsprechend wertschätzen und entwickeln zu können. Dementsprechend viel übt er momentan, Studioaufnahmen sind bereits gemacht, Veröffentlichungen (unter anderem eine Doppel-LP mit dem schönen Titel "Pianomania") sollen noch in diesem Jahr folgen.

Detailansicht öffnen "Retrofuturistisch" nennt Wanja Belaga seine Collagen. (Foto: Wanja Belagas)

So stringent, wie es sich verkürzt liest, ist das sowieso nie abgelaufen. Immer wieder unterbrachen harte Einschnitte und Wendungen dieses Leben, vom kapitalen Konkurs über eine skandalöse Untersuchungshaft bis zu Unfällen und Krankheiten. Kaum ein Job, den Belaga zwischenzeitlich nicht mal ausgeübt hat, ob Fotomodell, Fotograf oder Klosternovize, ob Russisch- und Deutschlehrer oder -Übersetzer; er arbeitete am Bau, betreute Behinderte und betrieb eine Reiseagentur.

Eine Konstante aber ist neben der bislang eher für sich betriebenen Schriftstellerei - Kurzgeschichten-Sammlungen, aus denen er inzwischen immer mal liest, und ein Theaterstück liegen in der Schublade - ist die Kunst. Fast immer hatte Belaga irgendwo ein Atelier, wo er dann schubweise und rauschhaft Reliefbilder und Collagen kreiert. Vielleicht wäre er als Künstler bekannter, wenn nicht schon vor Jahren ein Großteil seines Werkes, an die 30 000 auf drei Lkws verteilte Bilder, bei einem Umzug versehentlich in die Tonne gewandert wären. Aber Belaga bevorzugt es ohnehin, "frisch" zu arbeiten.

Wie jetzt für die Ausstellung "Die Wirklichkeit zurechtgeschnitten" in der Unterfahrt, wo in den nächsten Monaten brandneue, von ihm "retrofuturistisch" genannte, oft humorvolle Collagen die Wände zieren werden. Und wo man bei der Vernissage auch den kompletten Künstler kennenlernen kann, bei einem "Abend mit Wanja Belaga und Family & Friends". Er selbst wird Klavier-Improvisationen spielen und zwei kleine Texte vorlesen, Ira Blazejewska Lieder mit russischen Texten singen, sein Bruder Igor mit seiner wilden Band auftreten.

Ein Abend mit Wanja Belaga und Family & Friends, So., 15. Jan., 19.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42