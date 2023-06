In der Nähe des Rangierbahnhofs München-Nord ist ein Brand ausgebrochen. Wegen des unzugänglichen Geländes kam die Feuerwehr mit dem Löschen nur langsam voran.

In einem Waldstück in der Nähe des Rangierbahnhofs München-Nord ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Spaziergänger hatten von einem Wanderweg aus Rauch bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr brauchten rund dreieinhalb Stunden, um den Brand auf einer Fläche von weit mehr als 1000 Quadratmetern zu löschen.

Der Einsatz gestaltete sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig. Der Brandherd befand sich in einem nicht von Wegen erschlossenen Waldstück zwischen der Trollblumenstraße im Stadtteil Fasanerie-Nord und Bahngleisen. Bis sich die ersten Helfer dem Feuer hätten nähern können, sei eine knappe halbe Stunde vergangen, heißt es. Zuvor hatten sie sich den Weg mit Kettensägen freischneiden müssen. Zudem mussten Fahrzeuge mit speziellen Ausrüstungen angefordert werden, die beweglicher sind und schneller an Löschwasser herankommen.

Da der nächste verfügbare Hydrant rund einen Kilometer entfernt war, musste zudem erst eine Schlauchleitung gelegt werden. In der Zwischenzeit pendelte ein Löschfahrzeug und brachte in einem Tank das dringend benötigte Wasser. Die Polizei spricht von mehreren Tausend Euro Flurschaden. Am Brandort seien Utensilien wie eine Propangasflasche gefunden worden, die darauf schließen ließen, dass dort unerlaubt gegrillt worden sei.