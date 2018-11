1. November 2018, 08:36 Uhr Familiengeschichte Mein Opa, der Nazi

Sophia von Dahlwitz wollte einen Liebesroman schreiben. Dann fand sie heraus, dass ihr Großvater glühender Hitlerfreund war, der auf dem Obersalzberg ein- und ausging.

Von Martina Scherf

Sophia von Dahlwitz hat eines Tages ihren Namen gegoogelt. Macht man ja irgendwann einmal, gerade als Autorin. Sie suchte ihren wahren Namen - von Dahlwitz ist ein Künstlername - und stieß schon nach wenigen Klicks auf die Biografie ihres Großvaters: Generalmajor der Wehrmacht, Ritterkreuzträger, wichtiger Stratege in Hitlers Vernichtungskrieg. Antisemit der ersten Stunde. "Da wurde mir schlecht", sagt Sophia von Dahlwitz. Ihre Familie hatte das Andenken an den freundlichen Großvater, der 1942 mit dem Flugzeug an der Ostfront abstürzte, immer hochgehalten.

Aufgewühlt recherchierte die Münchner Autorin weiter und befragte ihre Eltern. "Die Familie deines Großvaters waren reizende Menschen, aber sehr antisemitisch", sagte ihre Mutter. Großvater sei kein wirklicher Nazi gewesen, er habe nur seinen Job gemacht, sagte ihr Vater. Ihm zuliebe hat sie das Pseudonym verwendet. Der Familienverband - alter preußischer Adel mit einer Ahnengalerie bis ins 17. Jahrhundert - pflegt Tradition und Zusammenhalt. Viele Offiziere sind darunter, die beiden Weltkriege werden in der Chronologie eher als Naturkatastrophe behandelt, in deren Folge Schlösser und Ländereien verloren gingen. Von Schuld oder Verantwortung ist nicht die Rede.

Doch Schuld ist das Schlüsselwort in Sophia von Dahlwitz' Roman. "Ich fühle diese Schuld", sagt sie, "das wird man nicht los". Die Geschichte klebt an einem wie eine zweite Haut. Die Autorin sitzt an einem kleinen Bistrotisch inmitten des Trubels der Frankfurter Buchmesse. Acht Romane hat sie schon unter ihrem echten Namen veröffentlicht, vor allem Krimis, mehrere wurden verfilmt. Schwarzes Haar, schwarze Brille, modische Bluse, sie wirkt selbstbewusst und unbefangen. Doch wenn sie über die Recherchen zu dem Buch spricht, das jetzt vor ihr liegt, wird klar: Sie hat sich da etwas von der Seele geschrieben.

"Ich wollte eigentlich einen Liebesroman schreiben", erzählt sie, "und dann ist mir das plötzlich reingegrätscht". Der Großvater. Der Hitlerfreund, der auf dem Obersalzberg ein- und ausging. Der schon beim Putsch 1923 an der Münchner Feldherrnhalle dabei war, "und er war so glücklich, dabei zu sein". Das hat sie einem Brief entnommen, den sie im Nachlass fand.

In einem Fotoalbum "mit einem Einband, der aussah wie Menschenhaut", entdeckte sie ein Foto, "das zeigt einen Mann, vielleicht war er Jude, der mit erhobenen Armen direkt auf meinen Großvater zukam". Wurde er erschossen? Die Gräuel der Wehrmacht an Zivilisten sind dokumentiert. "Es ist schrecklich. Das Foto ging mir nicht mehr aus dem Kopf."

Ausgerechnet der Großvater der Autorin, bleibt seltsam undeutlich

Sophia von Dahlwitz hat nun versucht, beides in einen Roman zu packen: die Liebesgeschichte vor der Kulisse des preußischen Schlosses und ihre eigene Auseinandersetzung mit ihrem Nazi-Großvater. Ein widersprüchliches Unternehmen, das nicht gelingen konnte. Als Krimiautorin weiß sie zwar, wie man prägnante Figuren zeichnet und Spannung aufbaut. Alle Protagonisten des Romans mit dem unverfänglichen Titel "Das Licht zwischen den Zeiten" (Droemer Verlag) sind ihren Familienmitgliedern nachempfunden, sagt sie. Auch die beiden Halbgeschwister, die zusammen aufwachsen und sich verlieben, ohne zu wissen, dass der Bruder kein Adoptivsohn, sondern das Produkt eines Seitensprungs seiner Mutter ist - sie gehen später gemeinsam nach Amerika. Auch der Arzt und Lebemann, der die versehrten Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg behandelt und in Berlin in die Straßenschlachten der Weimarer Republik gerät. Auch Justus, ein entfernter Cousin, der die jüngste Tochter der Familie heiratet. Eben jener Justus, der dann als glühender Faschist beim Hitlerputsch dabei ist.

Doch damit endet der Roman, und ausgerechnet Justus, der Großvater der Autorin, bleibt seltsam undeutlich. Stattdessen ist viel vom Schloss die Rede, von Pferden und Hunden, Kammerzofen und Kutschern, Festgewändern und Frisuren, von Kandelabern, Silberbesteck und der adäquaten Sitzordnung bei Familienempfängen. Ihre eigenen Gedanken und Gefühle hat die Autorin in eine zweite Erzählebene gepackt. Das bleibt aber seltsam verworren und enthüllt lediglich das Dilemma, in dem sie beim Schreiben offensichtlich steckte: "Ich liebe alle meine Figuren im Buch, aber meinen Großvater darf ich nicht lieben", sagt sie.