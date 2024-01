Es ist klirrend kalt. Jedes Kind fühlt das. Wie einfach der Sprung von dieser Empfindung zu klassischer Musik ist, zeigt sich in Antonio Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten". Direkt und mitnehmend ist die Musik, nie jedoch werden das Wetter und die Natur einfach nachgezeichnet. Immer gelingt der Übergang zur Kunst. Vielleicht eignen sich die "Vier Jahreszeiten" gerade deswegen so gut für Kinderkonzerte.

Im vergangenen Jahr erprobten das Reinhold Wolf (Konzertmeister im Orchester der Deutschen Oper Berlin) und Daniela Jung (Geigerin im Symphonieorchester des BR) im Montessori-Kinderhaus im Olympiapark. Der jeweiligen Jahreszeit entsprechend führten sie dort Vivaldis Zyklus mit den Texten Lucien Adès' in einem Arrangement für Geige und Bratsche auf, was nun in zwei Familienkonzerten wiederholt wird. Für alle offen mit Eintritt auf Spendenbasis.

Familienkonzert, So., 14. 1., 11 und 14 Uhr, Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, Eintritt frei, Reservierung: kinderhausleitung@monte-muenchen.de