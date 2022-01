Die gute alte Schallplatte erlebt einen ungeahnten Boom, die Presswerke kommen mit den Bestellungen kaum nach. Wer in München Vinylplatten kaufen will, hat verschiedene Möglichkeiten. Fünf ganz besondere Fachgeschäfte, die mehr sind als nur Plattenläden, stellen wir hier vor.

Von Gabriel Berg

Eine große, schwarze Scheibe wird vorsichtig aus der Hülle genommen und auf den Plattenteller gelegt. Ganz vorsichtig. Der Tonarm bewegt sich an den Rand, senkt sich ab. Die Nadel berührt die Platte. Die Musik beginnt, begleitet von leisem Knistern. Für Liebhaber gibt es nichts Schöneres, als das Knistern einer Vinylplatte zu hören. Sie schwärmen vom haptischen Erlebnis des Umdrehens derselben, von ihrem warmen Klang, von den großformatigen Covern, in denen sie steckt. Entsprechend boomt der Markt wieder. Auch in München gibt es viele Vinyl-Fachgeschäfte, manche aber sind mehr als nur Plattenläden. Fünf ganz besondere stellen wir hier vor.

Die Institution

Detailansicht öffnen Alle zwei Wochen streamt Christos Davidopoulos Livemusik aus seinem Laden "Optimal Records". (Foto: Petra Schramek)

Vor einem Metallregal voller Schallplatten steht Christos Davidopoulos. Alle zwei Wochen strahlt er einen Livestream auf Social-Media-Kanälen aus, in dem er Schallplatten vorstellt - inklusive persönlicher Anekdoten und viel Fachwissen. Auch DJ-Legende DJ Hell war schon bei ihm im Stream zu Gast. Davidopoulos hat das Format mit dem Namen "Home Order Optimal TV" zu Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufen und führt es, weil es so gut ankommt, seitdem weiter. Gesendet wird aus dem legendären Münchner Plattenladen "Optimal Records" im Glockenbachviertel, wo die vorgestellten Alben natürlich auch direkt bestellt werden können. Neben analogen Tonträgern verkauft Davidopoulos in dem Laden Bücher, Magazine und sogar eine feine Auswahl an biologischen Weinen. Die Literatur in der Buchabteilung ist nicht nur auf musikalische Themen fokussiert, sondern deckt die gesamte Bandbreite ab. Bei der Musik liegt der Fokus auf Neuerscheinungen, wobei es auch eine große Auswahl gebrauchter Platten gibt. Von Klassik über Techno bis hin zu Hip-Hop ist im Optimal Records jedes Genre vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1982 hat sich das Geschäft zu einer wichtigen Münchner Institution entwickelt, die auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist.

Optimal Records, Kolosseumstr. 6, Mo.-Fr., 11 bis 20 Uhr, Sa. 11-18 Uhr, Telefon 089/268 185, www.optimal-records.de

Gebrauchte Klassiker

Detailansicht öffnen Wahrscheinlich könnte man ganze Tage im "M2 Music" verbringen und hätte immer noch nicht alle Plattenkisten durchstöbert. (Foto: M2 Music)

Durch zwei große Schaufenster blickt man von der Rosenheimer Straße aus in einen großen, hellen Laden voller Schallplatten. Zwischen den Schaufenstern führt eine Glastüre in das Geschäft "M2 Music 2nd Hand". Auf rund 200 Quadratmetern findet man hier zahlreiche besondere Alben. Wahrscheinlich könnte man ganze Tage in dem Geschäft verbringen und hätte immer noch nicht alle Plattenkisten durchgestöbert. Kein Wunder, bei schätzungsweise 500 000 LPs, CDs, DVDs und Singles, die hier lagern. Das Geschäft in Haidhausen gibt es seit 1989. Es werden keine Neuerscheinungen, sondern ausschließlich gebrauchte Platten angeboten. Die Stammkundschaft ist nicht auf der Suche nach den neusten Veröffentlichungen, sondern fragt in der Regel nach Klassikern. Jederzeit können Kunden in dem Laden ihre Platten verkaufen, größere Sammlungen holen die Besitzer auch direkt zu Hause ab. Der Handel mit Schallplatten ist ein echtes Geschäft, einige investieren sogar in Vinyl als Geldanlage. "M2 Music 2nd Hand" ist vielleicht ein ganz gut geeigneter Ort, um sich an das Sammeln heranzutasten - die Preise sind zivil. Oder um nach den Gassenhauern von Led Zeppelin, Queen, The Rolling Stones und Co. zu suchen. Natürlich gibt es aber auch Klassik, Jazz, eine Soulecke, Indie und vieles mehr.

M2 Music 2nd Hand, Rosenheimer Str. 77, Di.-Fr., 15-18 Uhr, Sa., 11-14 Uhr, Telefon 089/4485141, www.m2music.de

Elektro und mehr

Detailansicht öffnen Treffpunkt für DJs und Liebhaber elektronischer Musik: "Riviera Records" im Dreimühlenviertel. Betreiber David Hartung legt dort auch selbst auf. (Foto: Florian Peljak)

Der Vinyl-Kult umfasst nicht nur Sammler, die die Scheiben privat zu Hause anhören, sondern auch DJs, die in Clubs mit Schallplatten auflegen. Während sich Technologien immer weiter entwickeln, orientieren sich viele DJs wieder in die analoge Richtung. Das Auflegen ist ein echtes Handwerk. In David Hornungs Plattenladen "Riviera Records" besteht ein großer Teil der Kundschaft aus DJs. Hornung, der selbst auflegt, bietet in seinem Geschäft ausschließlich elektronische Musik an, hat aus diesem Bereich aber Platten aus allen möglichen Subgenres im Sortiment, sowohl Neuerscheinungen als auch gebrauchte Scheiben. Außerdem gibt es Merchandise-Artikel, also T-Shirts, Pullover oder Mützen von Riviera Records und verschiedenen anderen Münchner Marken, Labels und Kollektiven. Hornung sieht seinen Laden in der Innenstadt eher als Treffpunkt und nicht als reine Verkaufsfläche an. Regelmäßig legen hier DJs auf, während man in den Plattenkisten schmökert. Außerdem stellen hier immer wieder junge Künstler ihre Werke aus.

Der Laden wurde zuerst als Pop-up-Store im November 2020 eröffnet und kam dann so gut an, dass er durch eine Initiative der Stadt München im Frühjahr 2021 ins Rosental gezogen ist. Hornung ist es wichtig, dass sich in seinem Plattenladen jeder willkommen fühlt, also auch Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit elektronischer Musik haben und sich trotzdem die Platten anschauen und -hören wollen. Beim Stöbern im Riviera Records wird schnell deutlich, dass die lokale Musikszene unterstützt wird, so gibt es extra eine Kiste mit Veröffentlichungen von Münchner Künstlern und Labels.

Riviera Records, Rosental 16, Mi.-Sa., 14-20 Uhr, Telefon 0178/8318167, www.rivierarecords.de

Nischenmusik

Detailansicht öffnen Im "Gutfeeling Recordstore" kann man zwischen vielen kleinen Independent-Labels stöbern. (Foto: Andreas Staebler)

Das Münchner Independent-Label "Gutfeeling Records" wurde Anfang der Neunzigerjahre von Andreas Staebler, Daniel Kappla und Sascha Schwegeler gegründet, weil sie ihre eigene Musik veröffentlichen wollten. Mit der Zeit kamen immer mehr andere Bands und Musiker hinzu. Andreas Staebler, auch bekannt unter dem Namen G.Rag, eröffnete 2003 dann noch einen gleichnamigen Plattenladen in der Maistraße, den er seitdem betreibt. Das Sortiment umfasst sowohl den kompletten Labelkatalog von Gutfeeling Records als auch Platten unterschiedlicher Genres. Staebler betont, dass er primär Nischenmusik in seinem Plattenladen verkauft, vor allem hat er viel von kleinen Independent-Labels auf Lager. Weil das Geschäft flächenmäßig nicht so groß ist, achtet er sehr darauf, nur ausgewählte Platten anzubieten - sowohl Neuerscheinungen als auch Gebrauchtes. Staebler veröffentlicht selbst Musik unterschiedlicher Genres in zahlreichen Formationen. Unter anderem ist er bekannt aus der Gruppe G.Rag y Los Hermanos Patchekos, eine 15-köpfige Band, die sich selbst als "Mediterranean Space Arkestra" bezeichnet und einen Mix aus Cumbia und anderen Stilrichtungen spielt. Neben den Vinylscheiben bekommt man im Laden übrigens auch frischen Kaffee serviert. So wird das Stöbern nach neuer Musik zum besonderen Genuss.

Gutfeeling Recordstore, Maistr. 1, Mo.-Do., 14-18 Uhr, Telefon 089/51702483, www.gutfeeling.de

Wohlfühloase

Detailansicht öffnen Café und Plattenladen in einem: das "Maoz Vinyl & Kaffee". (Foto: Maoz Barda)

Eine gelbe Tapete, schöne Holzmöbel und verschiedene eingerahmte Bilder an der Wand - alles im Stil der Siebzigerjahre. Über eine kleine Holztreppe geht es aus dem großen Vorraum hinauf in den hinteren Teil des Ladens. Maoz Bardas verwinkelter und äußerst stilvoll eingerichteter Plattenladen in der Maxvorstadt ist der perfekte Ort, um sich auf eine musikalische Entdeckungsreise zu begeben. Über den ganzen Laden verteilt findet man zahlreiche Plattenkisten und diverse gemütliche Sitzgelegenheiten mit kleinen Tischen. Das Geschäft ist nämlich nicht nur ein Plattenladen, sondern gleichzeitig auch ein Café. Von Vinyl umgeben kann man hier Musik hören und dabei frisch gebrühten Kaffee genießen. Barda stammt aus Israel und ist vor neun Jahren wegen des Berufes seiner Frau nach Deutschland gekommen. Vor sechs Jahren eröffnete er den Laden "Maoz Vinyl & Kaffee", benannt nach seinem Vornamen. Weil ihm die Atmosphäre wichtig war, kombinierte er Plattenladen und Café - und das Konzept geht auf. Vor der Pandemie veranstaltete er hier auch zahlreiche Konzerte. Was die Musik angeht, findet man bei Barda Neuerscheinungen und gebrauchte Platten aller Genres. Eine Besonderheit an dem Geschäft ist, dass es auch eine feine Auswahl an Hi-Fi-Artikeln gibt. Ob Plattenspieler, Lautsprecher, Kopfhörer oder Verstärker - es ist quasi alles erhältlich, was man für den Genuss einer guten Schallplatte benötigt.

Maoz Vinyl & Kaffee: Hiltenspergerstr.15, Mi., 14-20 Uhr; Do., Fr., 12-18 Uhr, Sa., 10-16 Uhr, Telefon 089/9544 1613, www.maoz-records.com