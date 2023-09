Es ist wieder die Zeit für Steinpilz und Pfifferling. Doch nicht nur im Wald ist die Pilzsaison in vollem Gange, auch die Lesungen von Michael Stauffer und Peter Weber in der Buchhandlung Lehmkuhl am 13. September drehen sich um Schwammerl. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des internationalen Künstlerhauses der Villa Concordia in Bamberg finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen von und mit ehemaligen und aktuellen Stipendiaten vor Ort statt, aber auch eine Doppellesung in München ist geplant.

Die Schweizer Autoren sind Teil des deutsch-schweizerischen Stipendiatenjahrgangs 2012/13. Die Villa Concordia bietet mit dem Freistaat jedes Jahr mehreren Kunstschaffenden ein Arbeitsstipendium in der Villa an. In München stellt Stauffer sein jüngstes Werk "Glückspilzbank" vor, Weber liest aus seinem Werk "Pilzbox" und noch bisher unveröffentlichten Texten. Moderiert wird der Abend von der Direktorin des Künstlerhauses, Nora Gomringer.

Michael Stauffer und Peter Weber, 13. Sept., 19.30 Uhr, Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstr. 45, lehmkuhl.buchhandlung.de