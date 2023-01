Couragierten Passanten ist es laut Polizei zu verdanken, dass sie einen mutmaßlichen Räuber festnehmen konnte. Der 49-Jährige habe am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr versucht, einer 73-Jährigen in einem Linienbus Richtung U-Bahnhof Laimer Platz die Handtasche zu entreißen. Beim Aussteigen habe der Tatverdächtige weiter an der Tasche gezogen und die Frau durch die offene Bustür mitgezerrt, die dort zu Boden gefallen sei und eine Prellung am Knie erlitten habe. Während ihr Fahrgäste halfen, hätten andere Passanten den Vorfall mitbekommen und den ohne Beute Flüchtigen im U-Bahnhof bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.