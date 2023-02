Ein 35-Jähriger ist am Samstag gegen 22.15 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Giesing lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden. Nachbarn hatten der Polizei einen lauten Streit gemeldet. Als die Polizei eintraf, war der Mann nicht mehr bei Bewusstsein. Durch eine Notoperation konnte sein Leben gerettet werden. Die Ermittler der Münchner Mordkommission sprechen von "Fremdeinwirkung", also einem versuchten Tötungsdelikt. Weitere Details wollte die Polizei am Dienstag nicht nennen. Zeugen berichteten von drei Personen, die nach dem Streit das Anwesen verlassen hätten.