Von einer Trambahn erfasst und schwer verletzt worden ist eine 84-jährige Fußgängerin am Donnerstagabend in Berg am Laim. Die Frau wollte gegen 20.15 Uhr mit ihrem Rollator über die Gleise in der Berg-am-Laim-Straße gehen, als eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn der Linie 21 trotz sofortiger Bremsung ihren Rollator erfasste.

Die 84-Jährige stürzte, brach sich den linken Unterschenkel und erlitt ein Halswirbel-Syndrom. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt. Während der Unfallaufnahme in Höhe des Kauflands waren zwei Fahrstreifen der Berg-am-Laim-Straße gesperrt.