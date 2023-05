Von Susi Wimmer

Die erste Schwurgerichtskammer am Landgericht München I hat in 22 Verhandlungstagen Hunderte Chatnachrichten eingeführt, Nachermittlungen in Auftrag gegeben, Konto- und Geodaten ausgewertet. "Am Ende hatten wir keinen vernünftigen Zweifel mehr", sagte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl, dass der 34-jährige Ahmed H. im Januar 2022 aus reiner Habgier die 72 Jahre alte Katrin F. ermordet habe. H. soll das Vertrauen der vermögenden Frau erschlichen und ordentlich davon profitiert haben. Im Streit soll er seine Gönnerin schließlich in ihrer Maisonette-Wohnung in Obermenzing getötet haben. Die Kammer verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.