Ein Vater hat in Unterhaching seinen einjährigen Sohn überfahren und das Kind dabei schwer verletzt. Die niederländische Familie war nach Angaben der Polizei offenbar auf der Durchreise und wollte am Samstagmorgen in einem Supermarkt in der Biberger Straße einkaufen. Als der 36-jährige Vater das Elektroauto umparken wollte, um es an einer Ladesäule aufzuladen, stiegen die Frau und die beiden Kinder aus.