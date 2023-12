In Unterhaching ist ein Spaziergänger nach einem Sturz gestorben. Der 83-jährige Mann kam am Freitag mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus, nachdem ihn Passanten gegen 16.30 Uhr in der Isartalstraße bewusstlos im Schnee liegend gefunden hatten. Die Umstände des Sturzes sind weitgehend unklar - ob er etwa wegen Glätte oder durch eine Erkrankung zu Fall kam. Der Mann starb am Sonntag im Krankenhaus an seiner Verletzung

Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen: Wer hat am vergangenen Freitag, 1. Dezember, in der Isartalstraße in Unterhaching Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Mitteilungen sind an das Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 oder an jede andere Polizeidienststelle möglich.