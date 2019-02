27. Februar 2019, 18:52 Uhr Unfall Zwölfjährige von Auto erfasst

Ein "sehr gutes Verhältnis zu ihrem Schutzengel" bescheinigt die Feuerwehr einer Zwölfjährigen, die am Dienstagnachmittag in der Erhardtstraße von einem Auto erfasst worden ist. Die Schülerin hatte laut Feuerwehr vor einem an einer Haltestelle stehenden Bus die Straße überquert. Dabei wurde sie von einem BMW erfasst, der an dem Bus vorbeifuhr. Sofort ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein. "Kind Trauma Verkehrsunfall" - mit diesen Schlagworten wurden ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Kindernotarzt losgeschickt. Ein Schichtleiter der Aicher Ambulanz Union, der in der Nähe unterwegs war, übernahm die Erstversorgung der Verunglückten. Das Mädchen hatte aber zum Glück außer einigen Schürfwunden keine Verletzungen erlitten.