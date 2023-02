Eine Mutter und ihre drei Jahre alte Tochter sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Sendling schwer verletzt worden. Die 33 Jahre alte Frau und ihr Kind saßen auf einer Bank in der Meindlstraße, als eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug die Bank rammte, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Bevor die Rettungskräfte eintrafen, betreuten Passantinnen und Passanten die Unfallbeteiligten. Mutter und Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, sie wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Feuerwehr betreut.