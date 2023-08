Ein fünfjähriges Kind hat sich am Montag die Hand in einer Rolltreppe eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Bub war mit seiner Familie in einem Geschäft an der Neuhauser Straße, als er auf der Rolltreppe mit der Hand zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung geriet.

Das Sicherheitspersonal sei umgehend zu Hilfe geeilt, habe die Fahrtreppe gestoppt, und versucht, den Jungen zu stützen, berichtet die Feuerwehr. Die Retter konnten mit Keilen und einem Nageleisen die Stufe so weit verschieben, dass die Hand des Kindes schnell befreit war. Ein Notarzt brachte den Jungen in die Kinderklinik. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Polizei.